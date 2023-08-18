Лепс рассказал о будущем ребенке от 20-летней возлюбленной

Григорий Лепс. Фото: Иван МАКЕЕВ

Григорий Лепс в конце 2021 года неожиданно развелся со своей женой Анной Шаплыковой после 20 лет семейной жизни. Поклонники были уверены, что бывшие супруги помирятся и снова будут вместе, но этого не случилось. Лепс сетовал: то, что он потерял семью – самая большая ошибка в его жизни. Но время лечит, и недавно артист сообщил, что у него есть молодая и красивая возлюбленная. А теперь Григорий сделал еще одно громкое заявление: 61-летний музыкант объявил, что снова станет отцом. По крайней мере, он в этом уверен.

«У меня есть одна девушка. Я ей предан», - рассказал артист в интервью «Пятому каналу».

А на вопрос, планирует ли он детей от новой пассии, Лепс отреагировал весьма положительно.

«Непременно! Даже, я думаю, будут. Практически уверен», - заявил певец.

О своей возлюбленной музыкант почти ничего не рассказывает – ее имя и род занятий он держит в секрете. И только говорит, что его девушка намного моложе.

«Насколько она младше? Вот вопросик-то… Лет на 40», - заявил артист. То есть, по самым грубым подсчетам, возлюбленной звезды около 20 лет.

Ради новой любви Лепс радикально изменился. Он очень похудел, сделал пластическую операцию по омоложению – подтяжку кожи лица - и пересадку волос. Кроме того, певец занялся спортом и практически отказался от алкоголя. Лепс увлекся новым хобби – спортивной ходьбой и на досуге проходит многокилометровые маршруты. Сейчас он готовится поставить новый рекорд.

«Надо пройти минимум 61 километр, в зависимости от возраста. Не знаю, получится или нет. Может, и пройду. Хрен его знает. Может, сдохну посередине дороги. Всякое может случиться. Но меня охраняют, как правило. Едут врачи, реанимация за мной. Мало ли что там», - рассказал Лепс.

Хотя артист и рассчитывает завести детей от новой пассии, ставить с ней штамп в паспорте он не намерен. Григорий прямо заявляет: больше всего в отношениях со своей девушкой он ценит свободу. Например, возлюбленная не обижается, когда он не берет ее с собой на светские события.

«Мне, в принципе, все равно, что она делает. Ей должно быть все равно, что делаю я. Мы как бы свободные люди», - сообщил Лепс.

Музыкант уверяет, что он счастлив в отношениях с новой женщиной. Тем не менее, своей настоящей семьей он по-прежнему считает бывшую супругу Анну Шаплыкову и своих детей. Более того, он до сих пор называет Анну женой. Недавно экс-супруги отдыхали вместе в Турции.

«У меня достаточно строгая супруга. Я все равно считаю это своей семьей. И мы общаемся ежедневно», - говорит Лепс.