Беременна или нет? Ксения Собчак показала фигуру в бикини

Телеведущая Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слухи о том, что Ксения Собчак ждет второго ребенка, появились несколько месяцев назад. В соцсетях разошлись снимки журналистки в свободной одежде, и по Сети тут же поползли комментарии о том, что блондинка готовится подарить малыша своему мужу, режиссеру Константину Богомолову. Чтобы развеять все домыслы, Ксения опубликовала на своей странице фото в бикини.

Собчак сейчас отдыхает в Италии. Телеведущая поделилась фото, на котором она позирует на палубе яхты, стоя под душем. Черный раздельный купальник обнажил ее подтянутую фигуру и абсолютно плоский живот. Очевидно, что слухи о беременности теледивы сильно преувеличены.

В Италию Ксения отправилась вместе с сыном Платоном и мужем Константином Богомоловым. Супруги обосновались в Тоскане, на дорогом курорте Форте-деи-Марми. В соцсетях Собчак рассказала, что местный пляж идеально подходит для отпуска с детьми. Только став мамой, она оценила все его преимущества. Раньше она ненавидела это место, считая его мещанским и не тусовочным. Но теперь Ксения просто влюбилась в него.

Ксения опубликовала на своей странице фото в бикини. Фото: соцсети.

«Помню, как Сергей Кожевников пытался влюбить нас в это место, но все было напрасно: неглубокое море, крики детей, велики и вот это всё. Мы быстро возвращались на белоснежную яхту и уплывали в Сен-Тропе, постановив , что «Форточка», как ее называют местные русские - для «жен на выселках». Мол, русские бизнесмены сбрасывают сюда семейный груз, чтоб не мешал, и плывут дальше. Но годы шли, и теперь в Форте мне нравится просто невероятно, и я совсем не понимаю, как могло быть иначе», - написала Собчак в своем Telegram-канале.

Как обладательница израильского паспорта Ксения может путешествовать по Европе, не оформляя шенгенскую визу. Телеведущая долго скрывала, что после начала СВО срочно сделала себе израильское гражданство. Ксения уверяла, что любит родину, и другого паспорта, кроме российского, у нее нет. Но осенью прошлого года выяснилось, что Собчак все-таки подготовила себе «запасной аэродром» за границей.