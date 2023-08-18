Подавший на развод муж Бритни Спирс заявил, что певица напала на него и подбила ему глаз

Бритни Спирс и Сэм Асгари. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Муж Бритни Спирс Сэм Асгари подал на развод спустя 14 месяцев после свадьбы. Супруг 41-летней поп-дивы требует пересмотреть брачный договор и уверяет, что год семейной жизни с певицей стал для него настоящим адом. Всего же фитнес-тренер и мировая звезда прожили вместе семь лет. Теперь Сэм уверяет, что в течение этого времени он постоянно боялся за свою жизнь.

Как сообщили источники американского портала TMZ, Бритни не раз нападала на мужа и пыталась его избить. Однажды она поставила ему синяк под глазом, пока он спал в их супружеской постели. Между супругами то и дело вспыхивали драки, и службе безопасности звезды приходилось их разнимать. Теперь Сэм уверяет, что нападение Бритни, подбившей ему глаз, пока он спал, повергло его в глубокий шок.

В начале января этого года папарацци действительно сфотографировали 29-летнего Асгари с синяками на лице и на руках. Однако не исключено, что травмы он мог получить во время занятий спортом. Сам же Сэм уверят, что Бритни обладает просто бешеным нравом, и ее настроение может меняться по несколько раз в день. Особенно его беспокоили многочисленные ножи, которые Бритни хранила в своем доме в Лос-Анджелесе для самозащиты. Артистка была просто одержима тем, что на нее могу напасть, и уверяла, что с ножами, разложенными по всему особняку, она чувствует себя более спокойно. Сэм же опасался, что во время очередной ссоры она может пустить холодное оружие в ход.

По словам представителей Асгари, он надеялся, что брак поможет Бритни измениться. Однако через 14 месяцев супружеской жизни он понял, что Спирс неизлечимо больна, и он ничем не сможет помочь ей. Более того, Сэм обвинил жену в супружеской измене. По его словам, она занималась сексом с мужчиной, работающим в их особняке - с кем-то из обслуживающего персонала.

Перед свадьбой адвокаты звезды заставили Асгари подписать брачный договор, по которому он не может претендовать на имущество звезды. Юристы Бритни решили обезопасить ее состояние в 60 миллионов долларов и настояли на очень жестком контракте. Однако сейчас, согласно судебным документам, Асгари просит Бритни о материальной поддержке и оплате услуг его адвоката. По законам США супруг с меньшим доходом может претендовать на алименты (даже мужчина), и суд вполне может удовлетворить его претензии.

Свадьба Бритни и Сэма состоялась 11 июня 2022 года. 40-летняя невеста и ее 28-летний жених сказали друг другу «да» в белом шатре, установленном во дворе виллы певицы в Калифорнии. На бракосочетании присутствовали всего 100 гостей – только самые близкие друзья. Бритни позвала на бракосочетание своего брата Брайана, но не пригласила ни сестру Джейми Линн, ни родителей, с которыми у нее, как известно, очень натянутые отношения. Не появились на торжестве артистки и ее сыновья Шон и Джейден.

Уже через несколько дней после бракосочетания Сэм и Бритни сменили место жительства. Они переехали в новый дом стоимостью 11 миллионов долларов, который певица купила накануне бракосочетания.

Сэм Асгари - уроженец Ирана, бывший танцор. Они познакомились на съемках клипа Бритни семь лет назад. Пара объявила о помолвке сразу после того, как артистка через суд избавилась от опеки отца. Родитель Бритни контролировал ее личную жизнь и финансы в течение 13 лет. Во время судебного разбирательства певица заявила, что мечтает выйти замуж и родить ребенка. В апреле прошлого года Бритни объявила в соцсетях, что они с Асгари ждут ребенка. Спустя месяц певица сообщила, что у нее случился выкидыш.