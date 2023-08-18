Лолита с красным лифчиком на голове шокировала школьников

Милявская появилась на фестивале с красным лифчиком в руках Фото: Иван МАКЕЕВ

Лолита знает, как эпатировать публику. Так, на ковровой дорожке по случаю концерта «Первоклассный МузОН», приуроченного к Дню знаний, 69-летняя Милявская появилась с красным лифчиком в руках. Сначала звезда держала белье в руках, а затем надела на голову и заявила, что теперь она копия известного сказочного персонажа.

«Настоящая Красная шапочка! Кто скажет, что нет?» — улыбнулась Лолита.

Лолита натянула лифчик на голову на концерте в честь Дня знаний Фото: Иван МАКЕЕВ

Потом Лола надела лифчик чашками вдоль головы и сказала, что теперь это наушники. А если без шуток, то выглядела певица стильно и свежо. Короткое платье-пиджак очень шло Милявской и подчеркивало ее стройные длинные ноги. Да и бюстгальтер она выбрала актуального красного цвета, который еще в прошлом году институт Pantone назвал одним из главных оттенков 2023 года.

Лолита знает, как эпатировать публику Фото: Иван МАКЕЕВ

И все бы ничего, если бы не цель концерта — «Первоклассный МузОН» был приурочен к приближающемуся Дню знаний. В концертном зале «Москва» более 25 артистов и блогеров поздравили школьников с новым учебным годом.