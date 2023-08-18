Понадобится ли массовая вакцинация от ковида этой осенью: ответили российские врачи

Минздрав России предложил внести изменения в правила вакцинации от COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

Пора каникул и отпусков заканчивается не только у нас, но и у коронавируса. На лето возбудитель ковида дал людям передышку, а к осени эпидемиологи ожидают очередного всплеска заболеваемости. Причем, ВОЗ предупредила о распространении в мире нового варианта омикрон-штамма - «Эрис» (или «Эрида»).

Ученые утверждают, что все потомки омикрона отличаются куда меньшей «кровожадностью», чем предыдущие разновидности вируса. У многих пациентов болезнь протекает относительно легко, без критических осложнений. Но — так везет все-таки не всем. Исходя из этих двух обстоятельств, Минздрав России предложил внести изменения в правила вакцинации от COVID-19. Суть поправок: массовую вакцинацию по эпидемиологическим показаниям прекратить. Продолжать делать прививки предписывается уязвимым группам граждан. Их перечень такой:

- лица старше 18 лет, которые ранее не болели и/или не прививались от ковида;

- люди от 60 лет и старше;

- пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе: с заболеваниями бронхолегочной системы, туберкулезом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением;

- лица с первичными или вторичными иммунодефицитами, в том числе ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими/онкогематологическими заболеваниями.

Насколько оправдан переход от массовой вакцинации к избирательной, для уязвимых групп? Исследование на эту тему провел профессиональный сервис дистанционного медицинского образования Vrachu.ru. Эксперты опросили 2352 медработника (врачей и медперсонал среднего звена) со всех регионов страны в период с 11 по 16 августа. Медикам задали три вопроса:

1. Стало ли меньше пациентов с COVID-19 (по сравнению с годом назад)?

2. Наблюдается ли уменьшение количества случаев тяжелого ковида?

3. Оправдан ли отказ от массовой вакцинации граждан?

О существенном сокращении заболеваемости коронавирусом сообщили абсолютное большинство - 92,8% врачей и медсестер. И только 5,9% сказали, что уменьшение небольшое.

Также подавляющее большинство медиков - 93,7% респондентов - ответили, что стало намного меньше больных с тяжелым течением инфекции. Еще 4,9% отмечают, что число таких пациентов хоть и сократилось, но не намного. И только 1,1% заявили, что количество тяжелых случаев ковида не изменилось.

Что касается массовой вакцинации, то в медицинском сообществе преобладает поддержка ее прекращения. С предложением Минздрава согласились 73% опрошенных врачей и медсестер. 14,4% не имеют четкого мнения по этому вопросу. За сохранение всеобщей вакцинации высказались 12,6% медработников.

- С учетом улучшения эпидемической ситуации прекращение массовой вакцинации представляется логичным шагом. Это, в том числе, снизит нагрузку на систему здравоохранения и медиков, - прокомментировал результаты опроса генеральный директор сервиса Vrachu.ru Игорь Степанюков.

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ВОЗ тоже рекомендует прививать не всех

Всемирная организация здравоохранения обновила руководство по вакцинации от ковида еще весной этого года. Эксперты выступили за то, чтобы прививать людей из «группы высокого приоритета». А именно: пожилых, с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом. Таким гражданам рекомендуется повторная вакцинация раз в 6-12 месяцев. А здоровые взрослые до 60 лет по мнению специалистов ВОЗ могут обойтись без ревакцинации.

Также отмечается, что оптимальный вариант это прививки, в которых заложены «свежие» штаммы коронавируса. Напомним, в России обновленная вакцина «Спутник» по планам Минздрава должна стать доступна нынешней осенью. Как рассказала замминистра здравоохранения Татьяна Семенова, первым появится актуализированный «Спутник Лайт» (он включает один укол). Затем классический «Спутник» (два укола с перерывом в несколько недель) и детские варианты прививки.