ФСБ России предотвратила контрабанду янтаря на 5 000 000 рублей

Предварительная оценочная стоимость контрабандного груза превышает 5 млн рублей

Сотрудники Федеральной службой безопасности России опубликовали кадры задержания в Краснознаменском районе Калининградской области контрабандистов, которые пытались незаконно переместить через Государственную границу России стратегически важные ресурсы.

Переместить пытались довольно оригинальным способом: янтарь преступники упаковали в авоськи и тащили под водой, по берегу реки, как бурлаки.

- Задержаны двое граждан России, у которых обнаружено и изъято около 250 кг янтаря - сырца различных фракций. Предварительная оценочная стоимость контрабандного груза превышает 5 млн рублей, — прокомментировали кадры в ФСБ России.

Привлеченный эксперт Калининградского янтарного комбината заявила, что среди добытого преступниками янтаря есть довольно ценные образцы массой более килограмма, которые представляют особую ценность.

- Таких крупных янтарных образований весом около 1320 грамм, сотрудники комбината добывают в год всего около 15 образцов в год, — отметил эксперт.

В ФСБ России отметили, что с задержанными проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.