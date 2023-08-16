Нити из пластиковых бутылок и стекло: Эко-дизайнер создала коллекцию одежды из натуральных тканей и "мусора"

Фото: личная сраница Юлии Мелехиной в соцсетях

В Нижнем Новгороде прошел финал конкурса "Россия - страна возможностей". Новым проектом в рамках президентской платформы стала "Экософия" - проект для активных людей, готовых стать лидерами в области изменения культуры потребительского поведения и создания полезных экологических привычек и навыков у жителей России.

Одной из участниц масштабного проекта, решившей громко заявить о своей экоинициативе, стала модельер и эко-блогер из Всеволожска Ленинградской области Юлия Мелехина. Платья изо льна, пластика и даже осколков стеклянных бутылок - в своих работах она соединила, казалось бы, несочетаемое, Свой проект «Свяжем пластик» Юлия заявила в номинации «Экомода».

Юлия Мелехина признается, что несколько месяцев создавала платья, юбки и украшения, которые в финале конкурса представили юные модели. Коллекция получила название «Лен и пластик», это симбиоз натуральных тканей и того, что обычно считают мусором. Отличительная черта коллекции - использование нитей из пластиковых бутылок. Из них сделаны пояса, сумки, вышивка. Так же девушка применила обработанное стекло в качестве декора.

Свои проекты в финале конкурса представили 116 человек из 36 регионов, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик. Экопросветители, волонтеры, врачи, социальные предприниматели рассказывали о том, как продвигают эко-идеи в массы, авторы самых креативных проектов стали победителями. Среди них и Юлия Мелехина, её «Лен и пластик» признали одним из лучших проектов.

Юлия – активный эко-блогер. В соцсетях она делится советами и своим опытом, как продлить жизнь вещам, что делать с ненужной одеждой и предметами быта.

- Вот один из примеров вторичного использования детской одежды: дочки у меня худенькие и простые летние платьица-маечки быстро становились им коротки. Я просто пришивала книзу оборку и вуаля - платье на 15 сантимеров длиннее. Повторное использование не зря стоит впереди переработки, потому что повторное использование намного экологичнее, чем переработка отходов. Повторное использование позволяет: экономить бюджет, откладывая покупку новых вещей на будущее; уменьшать поток отходов.