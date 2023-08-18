Карин Кнайсль, экс-глава МИД Австрии: Красивый воскресный русский день проведу на Рязанщине

В число наших экспертов на этот раз вошла и Карин Кнайсль
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
«Предстоящее воскресенье - последний тёплый день нынешнего лета. Как вы собираетесь провести этот воскресный день, чтобы он запомнился надолго?»
Так звучит «Вопрос дня», который вышел в ежедневной «Комсомолке» в пятницу, 18 августа - столичный выпуск.
В число наших экспертов на этот раз вошла и Карин Кнайсль, австрийский государственный деятель (она была главой МИД Австрии), дипломат, журналист и политик.
…- Этот красивый воскресный русский день я проведу на Рязанщине, - сказала, отвечая на мой вопрос, госпожа Кнайсль.
- А чем займётесь? - поинтересовался я.
- Буду смотреть на солнце, отражающееся в реке, и наслаждаться молочными продуктами.
Затем она ещё уточнила, что в соседней деревне хорошо налажено молочное производство, и также заметила:
- Днём буду пить свежее молоко, а вечером - кефир.
КСТАТИ
Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в настоящее время проживает в селе Петрушово Рязанской области.
Там она сняла обычный деревенский дом, аренду оплатила до конца лета.
Госпожа Кнайсль, помимо прочего, известна тем, что в 2018-м станцевала с Владимиром Путиным на собственной свадьбе.
По некоторым сведениям, экс-министр уехала из Австрии «из-за угроз и обвинений в связях с Москвой».
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