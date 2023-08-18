В число наших экспертов на этот раз вошла и Карин Кнайсль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Предстоящее воскресенье - последний тёплый день нынешнего лета. Как вы собираетесь провести этот воскресный день, чтобы он запомнился надолго?»

Так звучит «Вопрос дня», который вышел в ежедневной «Комсомолке» в пятницу, 18 августа - столичный выпуск.

В число наших экспертов на этот раз вошла и Карин Кнайсль, австрийский государственный деятель (она была главой МИД Австрии), дипломат, журналист и политик.

…- Этот красивый воскресный русский день я проведу на Рязанщине, - сказала, отвечая на мой вопрос, госпожа Кнайсль.

- А чем займётесь? - поинтересовался я.

- Буду смотреть на солнце, отражающееся в реке, и наслаждаться молочными продуктами.

Затем она ещё уточнила, что в соседней деревне хорошо налажено молочное производство, и также заметила:

- Днём буду пить свежее молоко, а вечером - кефир.

КСТАТИ

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в настоящее время проживает в селе Петрушово Рязанской области.

Там она сняла обычный деревенский дом, аренду оплатила до конца лета.

Госпожа Кнайсль, помимо прочего, известна тем, что в 2018-м станцевала с Владимиром Путиным на собственной свадьбе.

По некоторым сведениям, экс-министр уехала из Австрии «из-за угроз и обвинений в связях с Москвой».

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