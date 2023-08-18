Крупнейшее восстание машин в истории: бешеные 3D-принтеры ожили по всему миру

Судя по всему, ожившие принтеры сначала пытались выполнить некое задание, которое им никто не давал
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Утром тысячи инженеров по всему миру пришли в свои офисы и обнаружили полный разгром. Пока они спали, 3D-принтеры ожили, и в полной темноте и тишине принялись творить дичь. Компания-производитель принтеров пока не смогла объяснить, что произошло.
По словам очевидцев, последствия ночного восстания машин выглядели страшно. Судя по всему, ожившие принтеры сначала пытались выполнить некое задание, которое им никто не давал, и принялись что-то печатать: то какие-то колесики, то звездочки, кто во что горазд.
Худо-бедно справившись с этим, они зачем-то начали печатать вторую копию поверх первой, в результате чего вышли какие-то безумные конструкции. Часть аппаратов просто разбрызгивали пластик вокруг себя, пачкая все, куда могли дотянуться.
Наконец, финал: машины зачем-то стали калечить себя, от них отлетали целые узлы, в результате владельцы попали на хорошие деньги.
Взбесились машины производства компании Bambu Lab. Это крупная, авторитетная фирма, штаб-квартира в США, принтеры собирают там же или в Китае. Торгует по всему миру: мы пробежались по торговым площадкам, и убедились, что изделия Bambu продаются до сих пор и в России. Сбой затронул принтеры двух конкретных моделей: X1C и P1P. Из России, кстати, новостей о сбое не поступало.
Многие пользователи сразу догадались: что-то не так в облаке. Дело в том, что продукты Bambu соединены друг с другом через интернет посредством облака, то есть общего для всех устройств хранилища информации. Когда человек просит принтер что-то сделать, и посылает ему чертежи, все это уходит в облако. Это удобно: чертежи могут быть очень тяжелыми, зачем перегружать ими память принтера. С другой стороны, многие компании имеют множество точек по всему миру. Скажем, я отгрузил чертеж в США, и тут же мои принтеры в Индии, в Италии и в Австралии получили задание.
Пользователи предположили, что из-за сбоя в облаке принтеры получили чужие задания, или свои собственные, но искаженные. Все это смешалось, машины не знали, что им делать, и творили непотребство. Попытки что-то поправить самостоятельно не удались: у изделий компании закрытый код, то есть пользователь в «мозги» так просто не залезет.
Компания отреагировала быстро, но толком ничего не сообщила. Да, проблема в облаке, подтвердила она. Из-за этого задания на принтеры «поступали с задержкой» (что бы это ни значило). Хотя производитель взял ответственность на себя, гарантийным ремонт владельцам, видимо, не светит.
Возможно, Россию не затронуло из-за санкций: наши пользователи могут быть отключены от облака. Но пока что это наше предположение: на данный момент у нас нет подтверждений. Сообщается, что владельцы 3D принтеров по всему миру переходят на локальный режим, то есть тоже отключаются от облака.
Происшествие вызвало новую волну дискуссий в экспертном сообществе: а надежны ли вообще облака, стоит ли их применять в критической инфраструктуре?
Мы склонны думать, что критические системы вроде самолетов и поездов, конечно, мощно защищены от внешних вторжений, все сто раз дублировано и надежно. В России это действительно так: с советских времен, когда был пунктик на безопасности, у нас самая надежная в мире энергосистема, транспортная система, и так далее. Но в целом в мире не так.
Мы посмотрели, применяют ли те же американцы облачные сервисы для критической инфраструктуры, и были поражены тем, что облака используют уже практически везде. Понять можно: облака дико экономят вычислительные мощности, отсюда – быстродействие, эффективность и безопасность (если все работает хорошо). Но вот это «если»…
Сбой в облаке Microsoft в свое время дал злоумышленникам доступ к базам данных ряда правительственных структур США. Проблемы в облаке Google в 2019-м надолго повалили YouTube, и ладно бы, ну, видео не посмотришь, но на Google завязано в мире много чего еще.
Тонкость в том, что «транспорт», «связь» и другие важные вещи, которые, как логично думать, защищены государством, на самом деле управляются частными компаниями. 95% компаний из списка 500 самых крупных в мире сидят в облаках. В том числе они заняты здравоохранением, транспортом, энергетикой. Минобороны США и тамошний Минздрав – туда же. Например, 35% медкарт в США уже в облаке.
Все еще хуже, если вспомнить, что сами облака принадлежат не государству, а всего трем компаниям. Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud держат 65% планетарного рынка. Случись что с ними, летит буквально все. Каскадная авария наблюдалась в 2021 году, когда полетело облако Amazon, затем встали склады с товарами, а потом принялись отключаться бизнесы и сервисы, которые даже не подозревали, что они как-то связаны с Amazon.
В России все намного лучше, но расслабляться, конечно, не стоит. Если на Западе только начинаются дискуссии, а не увлеклись ли облаками, у нас уже давно работают два закона («О персональных данных» и «О защите информации», и с ними куча всяких актов), с которыми не забалуешь. Если работа компании относится к критически важным отраслям, она должна соблюсти кучу правил. По сути «облака», которые кое-где применяются в критических сферах, это не «облака» в западном понимании, а свое, корпоративное хранилище данных: посторонние, даже провайдер, залезть не могут, доступ ограничен даже внутри компании и так далее.
Еще в 2020 году власти поставили цель скорейший уход от иностранных облаков и ПО – и это уже практически случилось. Причем законы ограничивали иностранное ПО на особо важных объектах и до этого.
Бизнес, конечно, поругивал власти за такие строгости, но теперь всем понятно, что – так и надо. Так что – сбои всякие могут быть, но у нас в стране восстание машин в обозримой перспективе вряд ли случится.