Крупнейшее восстание машин в истории: бешеные 3D-принтеры ожили по всему миру

Судя по всему, ожившие принтеры сначала пытались выполнить некое задание, которое им никто не давал Фото: Shutterstock

Утром тысячи инженеров по всему миру пришли в свои офисы и обнаружили полный разгром. Пока они спали, 3D-принтеры ожили, и в полной темноте и тишине принялись творить дичь. Компания-производитель принтеров пока не смогла объяснить, что произошло.

ОНИ ПРОСТО СОШЛИ С УМА

По словам очевидцев, последствия ночного восстания машин выглядели страшно. Судя по всему, ожившие принтеры сначала пытались выполнить некое задание, которое им никто не давал, и принялись что-то печатать: то какие-то колесики, то звездочки, кто во что горазд.

Худо-бедно справившись с этим, они зачем-то начали печатать вторую копию поверх первой, в результате чего вышли какие-то безумные конструкции. Часть аппаратов просто разбрызгивали пластик вокруг себя, пачкая все, куда могли дотянуться.

Наконец, финал: машины зачем-то стали калечить себя, от них отлетали целые узлы, в результате владельцы попали на хорошие деньги.

Взбесились машины производства компании Bambu Lab. Это крупная, авторитетная фирма, штаб-квартира в США, принтеры собирают там же или в Китае. Торгует по всему миру: мы пробежались по торговым площадкам, и убедились, что изделия Bambu продаются до сих пор и в России. Сбой затронул принтеры двух конкретных моделей: X1C и P1P. Из России, кстати, новостей о сбое не поступало.

ВИНОВАТО ОБЛАКО

Многие пользователи сразу догадались: что-то не так в облаке. Дело в том, что продукты Bambu соединены друг с другом через интернет посредством облака, то есть общего для всех устройств хранилища информации. Когда человек просит принтер что-то сделать, и посылает ему чертежи, все это уходит в облако. Это удобно: чертежи могут быть очень тяжелыми, зачем перегружать ими память принтера. С другой стороны, многие компании имеют множество точек по всему миру. Скажем, я отгрузил чертеж в США, и тут же мои принтеры в Индии, в Италии и в Австралии получили задание.

Пользователи предположили, что из-за сбоя в облаке принтеры получили чужие задания, или свои собственные, но искаженные. Все это смешалось, машины не знали, что им делать, и творили непотребство. Попытки что-то поправить самостоятельно не удались: у изделий компании закрытый код, то есть пользователь в «мозги» так просто не залезет.

Компания отреагировала быстро, но толком ничего не сообщила. Да, проблема в облаке, подтвердила она. Из-за этого задания на принтеры «поступали с задержкой» (что бы это ни значило). Хотя производитель взял ответственность на себя, гарантийным ремонт владельцам, видимо, не светит.

Возможно, Россию не затронуло из-за санкций: наши пользователи могут быть отключены от облака. Но пока что это наше предположение: на данный момент у нас нет подтверждений. Сообщается, что владельцы 3D принтеров по всему миру переходят на локальный режим, то есть тоже отключаются от облака.

БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Происшествие вызвало новую волну дискуссий в экспертном сообществе: а надежны ли вообще облака, стоит ли их применять в критической инфраструктуре?

Мы склонны думать, что критические системы вроде самолетов и поездов, конечно, мощно защищены от внешних вторжений, все сто раз дублировано и надежно. В России это действительно так: с советских времен, когда был пунктик на безопасности, у нас самая надежная в мире энергосистема, транспортная система, и так далее. Но в целом в мире не так.

Мы посмотрели, применяют ли те же американцы облачные сервисы для критической инфраструктуры, и были поражены тем, что облака используют уже практически везде. Понять можно: облака дико экономят вычислительные мощности, отсюда – быстродействие, эффективность и безопасность (если все работает хорошо). Но вот это «если»…

Сбой в облаке Microsoft в свое время дал злоумышленникам доступ к базам данных ряда правительственных структур США. Проблемы в облаке Google в 2019-м надолго повалили YouTube, и ладно бы, ну, видео не посмотришь, но на Google завязано в мире много чего еще.

Тонкость в том, что «транспорт», «связь» и другие важные вещи, которые, как логично думать, защищены государством, на самом деле управляются частными компаниями. 95% компаний из списка 500 самых крупных в мире сидят в облаках. В том числе они заняты здравоохранением, транспортом, энергетикой. Минобороны США и тамошний Минздрав – туда же. Например, 35% медкарт в США уже в облаке.

Все еще хуже, если вспомнить, что сами облака принадлежат не государству, а всего трем компаниям. Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud держат 65% планетарного рынка. Случись что с ними, летит буквально все. Каскадная авария наблюдалась в 2021 году, когда полетело облако Amazon, затем встали склады с товарами, а потом принялись отключаться бизнесы и сервисы, которые даже не подозревали, что они как-то связаны с Amazon.

В России все намного лучше, но расслабляться, конечно, не стоит. Если на Западе только начинаются дискуссии, а не увлеклись ли облаками, у нас уже давно работают два закона («О персональных данных» и «О защите информации», и с ними куча всяких актов), с которыми не забалуешь. Если работа компании относится к критически важным отраслям, она должна соблюсти кучу правил. По сути «облака», которые кое-где применяются в критических сферах, это не «облака» в западном понимании, а свое, корпоративное хранилище данных: посторонние, даже провайдер, залезть не могут, доступ ограничен даже внутри компании и так далее.

Еще в 2020 году власти поставили цель скорейший уход от иностранных облаков и ПО – и это уже практически случилось. Причем законы ограничивали иностранное ПО на особо важных объектах и до этого.

Бизнес, конечно, поругивал власти за такие строгости, но теперь всем понятно, что – так и надо. Так что – сбои всякие могут быть, но у нас в стране восстание машин в обозримой перспективе вряд ли случится.