В России выпустили марку с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым

Герой России, глава МЧС погиб в сентябре 2021-го при исполнении служебного долга

В пятницу, 18 августа, вышла в обращение почтовая марка, посвящённая генералу армии Евгению Зиничеву.

Она выпущена в рамках серии «Герои Российской Федерации». На марке изображен портрет Евгения Николаевича и медаль «Золотая Звезда».

«Дополнительно к выпуску марки изданы конверты и изготовлены штемпеля специального гашения, - рассказали «Комсомольской Правде» в пресс-службе МЧС. - Гашение марок прошли в почтовых отделениях в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Самаре».

СПРАВКА «КП»

Евгений Зиничев с 2018-го по 2021 год был министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, членом Совета безопасности Российской Федерации.

В 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.

Погиб во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС, спасая человека. Указом Президента России ему было присвоено звание Героя России (посмертно).

- Евгений Николаевич был ярким примером мужества, самоотверженности и беззаветного служения Отчизне, олицетворял собой лучшие качества русского офицера - преданность Родине, честность, принципиальность, твердость характера, настойчивость и высокий профессионализм, - отметил глава МЧС, генерал-лейтенант Александр Куренков. - Евгений Зиничев внес весомый вклад в обеспечение безопасности наших граждан и государства. Его отличали внимательное и отзывчивое отношение к людям, готовность в любой момент прийти на помощь.

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