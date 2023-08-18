Муж Бритни Спирс высказался о разводе с певицей: «Дерьмо случается»

Дело давно шло к разрыву Фото: EAST NEWS

Мы уже писали о том, что 41-летняя Бритни и ее 29-летний муж разводятся. Среди возможных причин: неадекватное поведение Спирс и измена с ее стороны. И вот супруг звезды Сэм прервал молчание и впервые высказался о расставании в социальных сетях.

«После шести лет любви и преданности мы с женой решили завершить совместное путешествие. Мы постараемся сохранить любовь и уважение, которые испытываем друг к другу. Я желаю ей только всего самого хорошего. Дерьмо случается. Требовать приватности, кажется, смешно, поэтому просто попрошу всех, включая СМИ, быть добрее и внимательней», — написал в соцсетях Сэм Асгари.

Дело давно шло к разрыву. После прекращения опекунства, которое продолжалось 13 лет, в ноябре 2021 года Бритни неоднократно покалывала неадекватное поведение — полуголые фотографии, странные танцы, драки… Асгари терпел до последнего. Впрочем, доставалось и ему. Спирс орала и даже нападала на него. Однажды ударила Сэма по голове и выставила за дверь…

Недавно в сеть попали кадры, на которых отчетливо видны синяки на руках Асгари. Кроме того, Сэм заявил, что Бритни изменила ему с кем-то из обслуживающего персонала. Мол, у брутального красавца есть доказательства. Певица уже наняла целую команду юристов. У супругов есть брачный договор, но, по слухам, Сэм, планирует его оспорить. Тогда непонятно, о каких любви и уважении он говорит…

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