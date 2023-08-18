Приморье связывает Россию со всем миром: край укрепляет бизнес-отношения со странами АТР

В Приморье приехала делегация из Индии. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Приморье активно развивает международные партнерские отношения со странами АТР, а именно – гуманитарные, культурные и образовательные. В университетах края обучается более 2,5 тысячи студентов из Китая, Республики Корея, Японии, Индии, КНДР, Вьетнама, что составляет 80% от общего числа иностранных учащихся. Для укрепления связей представители региона провели встречу с делегацией из Индии, обсудили инвестиции в значимые социальные объекты и предприятия столицы Дальнего Востока, а также создание российско-индийского банка. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Еще во время ежегодного отчета перед депутатами Законодательного Собрания Приморья глава края Олег Кожемяко заявил, что регион становится одним из самых важных стратегических субъектов нашей страны, что позволяет держать объявленный президентом России Владимиром Путиным «Курс на Восток».

Владимир Путин объявил «Курс на Восток». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Главная из тенденций мирового развития – это сдвиг центра мировой экономики и политики в «новую Азию» – в ее восточные, юго-восточные регионы и Индию. Эти страны стали новыми центрами экономического и технологического роста, точками притяжения кадров, капиталов и производств», – добавил Олег Кожемяко.

Встречу с представителями торгово-промышленной палаты Индии в Приморье провел министр экономического развития региона Андрей Блохин.

«В регионе созданы беспрецедентные условия для ведения бизнеса – территории опережающего развития и свободный порт Владивосток. Уже три индийские компании смогли оценить преимущества этих особых инструментов, получив статус резидента свободного порта», – отметил Андрей Блохин.

Генсек Индо-российской торгово-промышленной палаты Париманаму Тхангаппану поделился, что индийская сторона заинтересована в развитии бизнес-отношений в разных направлениях, чтобы укрепить дружбу с краем. Приморье и созданные в регионе структуры готовы помочь компаниям этой страны преодолеть административные сложности при реализации инвестпроектов.

По словам губернатора, Приморье - один из самых важных стратегических субъектов нашей страны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Основные для нас направления для инвестирования – предприятия по добыче и производству золота, банковский сектор, а также сельскохозяйственный блок: производство и переработка сельхозпродукции», – поделился директор компании «INMA Construction Private Limited» Гурусвами Сундаравадиве Лу. Глава предприятия также поблагодарил представителей Приморья за организацию встречи, добавив, что основная ее цель – изучить возможности бизнеса Индии во Владивостоке.

С 10 по 13 сентября в приморской столице на острове Русский состоится VIII Восточный экономический форум. Традиционно принять участие в нем прилетят представители различных стран мира, партнеры из Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Мы также приглашаем вас принять участие в VIII Восточном экономическом форуме. Это уникальная возможность продемонстрировать свои достижения и найти надежных партнеров для дальнейшего сотрудничества», – добавил министр экономического развития Приморья.

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