Вместе с запуском нового МЦД-3 вдоль всего маршрута обеспечили быстрый мобильный интернет

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Наземная ветка метро — третья линия Московских центральных диаметров — проходит между Зеленоградом и Раменским. Вместе с запуском обновленной транспортной инфраструктуры Казанско-Ленинградского направления проверяли и готовность базовых станций (так правильно называются антенны связи) обеспечивать пассажирам качественную связь и интернет. Технические специалисты билайн устроили замеры средней скорости трафика: на протяжении всего пути средний показатель составляет 17,5 Мбит/с.

Такой скорости с «запасом» хватает для соцсетей, просмотров видео, переписки в мессенджерах и пересылки медиафайлов. Сервисов, которым необходимо для эффективной работы более 12 Мбит/с, практически нет. При этом, как сообщил оператор, пиковые скорости вдоль всей 85-километровой линии МЦД-3 могут достигать более 200 Мбит/с. Всего это расстояние покрывают более 150 базовых станций билайна.

Вдоль новой линии МЦД — три миллиона жителей Москвы и Подмосковья. В диаметр входят 38 станций с 21 вариантом пересадок на метро, БКЛ, МЦК и другие диаметры. После на маршруте добавятся еще три станции. Курсируют 122 поезда, 70% из которых — это современные модели «Иволга», ЭП2Д и «Ласточка».