Опасные симптомы: Врачи рассказали, о чем на самом деле говорит высокая утомляемость у детей и подростков

Питание должно быть разнообразным, содержащим различные микроэлементы Фото: Shutterstock

Ребенок не отдохнул во время каникул и к школе не готов, и думать о занятиях не может, жалуется на сонливость и быструю утомляемость, - причина может быть скрыта в неочевидной проблеме со здоровьем – железодефицитной анемии. Как поддержать сына и дочку в преддверии нового учебного года и не проглядеть анемию у малышей, KP.RU рассказала Евгения Томова, врач-гематолог Консультативно-диагностического отделения Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.

ПОЧЕМУ ДЛЯ ДЕТЕЙ ТАК ОПАСНА АНЕМИЯ?

Железодефицитная анемия приводит к кислородному голоданию тканей, к гипоксии. В том числе плохо снабжается кислородом и сердце, и мозг, - отсюда и утомляемость вплоть до того, что и каникулы восстановиться не помогают, а после отдыха снова нужен отдых, а во время уроков становится сложно сосредоточиться и решить даже простую задачу.

Чаще всего этот недуг встречается у детей в двух группах:

- от шести месяцев до двух лет;

- после 12 лет, в подростковом периоде.

В ЧЕМ ПРИЧИНЫ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ?

- Если родители поздно начинают прикорм и уделяют мало внимания введению продуктов с достаточным количеством железа, то это может привести к железодефициту. У подростков же часто еда – это перекусы, когда частично или полностью исключаются полноценные приемы пищи, что также неблагоприятно сказывается на здоровье и нередко приводит к патологии, - говорит Евгения Томова.

Еще одна причина может крыться в нарушении всасывания железа из продуктов питания. Это происходит на уровнях слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки.

- И, наконец, дело тут может быть в потере крови. У малышей раннего возраста – это скрытая кровопотеря в ЖКТ, например, из-за непереносимости белка коровьего молока. Он повреждает мембрану кишечника, и возникает хроническая кровопотеря, - говорит врач. – У девочек-подростков кровопотери связаны в том числе с менструальным циклом.

Ребенку может быть нужна помощь, если:

- кожа бледная,

- сильная слабость,

- он быстро устает.

ВАЖНО!

В раннем возрасте ребенок привыкает к подобному состоянию, достаточно быстро адаптируется к железодефициту, проявляет активность и чувствует себя хорошо, поэтому здесь ключевой признак — бледность кожных покровов.

У подростков, помимо бледности, как раз и проявляются снижение работоспособности, ухудшение концентрации и внимание, - возможные причины плохой успеваемости в школе.

Помимо этого, болезнь проявляется ломкостью ногтей, голубыми склерами глаз, выпадением волос, сухостью кожи.

При глубоком дефиците железа поражаются слизистые, появляются нарушения со стороны иммунной системы: ребенок начинает чаще болеть.

Помимо лечения препаратами железа, которое назначает врач, стоит уделять внимание и профилактике железодефицитной анемии.

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ?

- Профилактику следует начинать еще с беременности, поскольку это важный период для развития.

- Для малышей профилактика – это своевременное введение прикорма.

С пяти месяцев продукты должны вводиться постепенно под наблюдением педиатра.

Из «новых» следует включать мясо, гречневую кашу, яблоки. Само питание должно быть разнообразным, содержащим различные микроэлементы.

- Для подростков важно внимание к организму при интенсивных занятиях спортом. Им необходим более частый лабораторный контроль крови. Детям важно сдавать общий анализ крови раз в полгода, но тем, кто активно занимается спортом, это рекомендуется делать раз в три месяца.

Из продуктов питания для поддержания необходимого количества железа в организме подходят:

- мясо (кролик, телятина, говядина);

- зеленые яблоки;

- морепродукты;

- гречневая и пшенная каши;

- цветная капуста.