Потери ВСУ составили до 220 украинских военнослужащих убитыми и ранеными Фото: REUTERS

Минобороны России сообщило на прошедшем брифинге о тщетных попытках ВСУ штурмовать подразделения «Южной» группировки войск. За сутки наши бойцы при поддержке штурмовой и армейской авиации успешно отразили три атаки вооруженных формирований киевского режима в районе Авдеевки, Берестовое и Марьинки ДНР.

Только в этом районе потери ВСУ составили до 220 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Также в этих атаках они потеряли три пункта боепитания, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, и множество другой советской военной техники.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал о потерях Киева на других участках линии соприкосновения за минувшие сутки: на Южно-Донецком направлении уничтожены до 210 украинских военнослужащих, на Купянском в семи атаках лишились жизней до 75 солдат ВСУ, на Краснолиманском до 80, на Запорожском до 195, на Херсонском до 30.

Кроме 810 украинских военнослужащих киевский режим лишился за сутки: двух танков, пяти боевых машин пехоты, двух артиллерийски систем М777 (США), двух польских самоходок «Krab», британской гаубицы L119, а также американской радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ - 37.

Также оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нашей группировки войск в течение прошедших суток поражены живая сила и военная техника ВСУ в 143 районах.

Наши истребители сбили штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, а подразделения противовоздушной обороны - Су-25 ВВС Украины и 26 украинских беспилотников.

Еще два беспилотника удалось обезвредить в Москве на Краснопресненской набережной.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

461 - самолет.

246 - вертолетов.

5831 - беспилотный летательный аппарат.

431 - зенитный ракетный комплекс.

11366 - танков и других боевых бронированных машин.

1144 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

5928 - орудий полевой артиллерии и минометов.

12307 - единиц специальной военной автомобильной техники.