Проверка слуха: уйдет ли из России коньяк «Арарат» вслед за водкой Absolut и виски Jameson

Армения продолжит поставки коньяка после ухода Pernod Ricard из России Фото: Иван ВИСЛОВ

Нельзя, конечно, утро пятницы начинать с таких невеселых новостей, но приходится. Крупнейший производитель популярного алкоголя Pernod Ricard закрывает свое представительство в России. Этому французскому производителю принадлежат известные во всем мире бренды Chivas Regal, Jameson, Ballantine`s, Beefeater, Absolut, Olmeca, и даже армянский коньяк Ararat. Новость об уходе не стало неожиданностью - об этом было известно еще полгода назад, когда на сайте компании появилось сообщение: «В конце апреля 2023 года прекращен экспорт всех своих международных брендов в Россию. Мы также прекратим деятельность в России, и мы ожидаем, что этот процесс займет несколько месяцев». И вот этот момент настал. По некоторым данным, французы окончательно уйдут к концу августа.

Но отчаиваться не стоит – без алкогольных напитков мы не останемся.

- Наш рынок их уход не заметит. Как не заметил ухода предыдущих западных алкогольных компаний (см. ниже), — уверен руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. – В России с прошлого года успешно работает система параллельного импорта. Раньше мы работали в рамках международных правил. Когда владелец бренда регистрирует свой бренд в той стране, куда планирует поставки, открывает там представительство и полностью организует продажи как монополист. А по параллельному импорту продукция ушедшего производителя завозится сразу несколькими поставщиками. Это создает определенную нестабильность на рынке, потому что кто-то везет много, кто-то мало, но зато обеспечивает присутствие брендов на витринах магазинов. Продукция Pernod Ricard никуда не денется, просто пути поставок будут иными.

При этом, по словам Дробиза, напитки не подорожают, а возможно даже подешевеют из-за конкуренции поставщиков.

Однако мы на это рассчитывать не будем: слишком непредсказуемо ведет себя доллар, да и акцизы растут в цене.

Большую тревогу вызывает армянский коньяк «Арарат», его производством с некоторых пор владеет Pernod Ricard. Неужели он исчезнет из наших магазинов?

- «Арарат» - это продукция не для мирового рынка, а для стран – бывших республик СССР, — говорит Вадим Дробиз. – 90% поставок приходится на Россию, Украину и Казахстан. Из них 75% - это наш рынок. И он не опустеет. Армения продолжит свои поставки. Но есть нюансы. Дело в том, что Франция борется со всем миром за то, чтобы коньяком назывались только те напитки, которые производятся на ее территории. Армения, по мнению французов, производить коньяк не может. Поэтому страна подписала соглашение с Евросоюзом, в котором ей разрешается использовать термин «коньяк» еще лет 10, а после они обязаны будут переименоваться. Скорее всего, это будет бренди «Арарат», но с тем же коньячным качеством.

КАКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОФИЦИАЛЬНО УШЛИ ИЗ РОССИИ

- Diageo — бренды Johnnie Walker, Captain Morgan и Baileys

- Brown-Forman – бренды Jack Daniels и Finlandia

- LVMH — бренды Hennessy, Moеt&Chandon и Bacardi