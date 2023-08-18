Лесной пожар на Канарах вышел из-под контроля: курорты на острове превращаются в пылающий ад

Площадь пожара достигла 3273 гектаров на периметре 40 километров Фото: REUTERS

На испанском Тенерифе, самом крупном острове в составе Канарского архипелага, лесной пожар охватил территорию в 3,2 тысячи гектаров, полностью выйдя из-под контроля пожарных и оставляя за собой разрушительный след. Председатель правительства Канар Фернандо Клавихо Батлье заявил, что тушение огня стало непростой задачей из-за сложного рельефа местности, неустойчивой погоды и обильного дыма.

Фото: REUTERS

Ситуация осложнилась и тем, что в настоящий момент на Тенерифе идет бархатный сезон для пляжного отдыха, который привлекает туристов со всех уголков планеты. Температура моря не опускается ниже 24 градусов, а воздух прогревается до приятных 28 градусов. Однако мирную атмосферу омрачил зловещий пожар, охвативший близлежащие леса и восемь муниципалитетов.

Фото: REUTERS

– Площадь пожара достигла 3273 гектаров на периметре 40 километров, охватив муниципалитеты Арафо, Канделария, Эль-Росарио, Ла-Оротава, Санта-Урсула, Ла-Виктория, Эль-Саузаль и Такоронте, – заявили в канарской службе спасения.

Фото: REUTERS

Власти острова подняли уровень опасности до 2 (по шкале от 0 до 3) и приступили к спасательным мероприятиям, предусмотренным Специальным планом гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Примерно 4,5 тысячам местных жителей, находящимся в зоне возможного распространения огня, было предписано покинуть свои дома.

Фото: REUTERS

В тушении лесных пожаров принимают участие около 270 огнеборцев, поддерживаемых десятками единиц специальной техники и авиации. К ним подключились и другие спасательные службы острова, помогающие в эвакуации жителей отдаленных деревень. Большинство основных дорог Тенерифе сейчас находятся в огне, поэтому проехать по ним на обычных автомобилях больше не представляется возможным.

Фото: REUTERS

Испанские СМИ заполнили видеоролики очевидцев, ужаснувшихся раскрывающимся перед ними видом: Балеарское море в окрестностях некогда роскошных курортов Тенерифе стало черным в результате загрязнения пеплом от сгоревших деревьев. На других фотографиях был запечатлен исказившийся пейзаж, где небо и улицы испанского рая пронизаны оттенками черного и серого.

Фото: REUTERS

– Здесь вы можете оценить ад, в котором мы находимся. Вода буквально черная от пепла в Лас-Калетильяс, – написал под своим видео один из островитян. – То, что сейчас все видят в небе над Тенерифе, это не облака, а дым от пожаров.

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