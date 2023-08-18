Даже у молодых и здоровых людей проблемы с зубами могут разрушить сердце и сосуды

Даже у молодых и здоровых людей воспаление в полости рта или пародонтит – распространенная инфекция десен, могут оказывать влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы Фото: Shutterstock

Гигиена полости рта не только служит на пользу здоровья для десен и зубов, но и защищает от сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли медики из Канады, проведя небольшое исследование на молодых мужчинах и женщинах в возрасте 18 – 30 лет. К тому же слюна может послужить для ранней диагностики проблем с сосудами.

После проверки простого ополаскивателя рта со слюной участников эксперимента, выяснилось, что высокий уровень лейкоцитов в слюне связан с нарушением способности сосудов расширяться, а это – ранний признак плохого состояния артерий.

Даже у молодых и здоровых людей воспаление в полости рта или пародонтит – распространенная инфекция десен, могут оказывать влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы - одну из основных причин смерти во всем мире, отмечают авторы исследования. Как раз через десны вредные микроорганизмы и проникают в кровь, а затем повреждают сосудистую систему.

КАК ПРОХОДИЛ ЭКСПЕРИМЕНТ?

28 некурящих мужчин и женщин в возрасте от 18 до 30 лет, здоровых и не принимающих никакие лекарства, которые могли бы повлиять на риск развития сердечно-сосудистых болезней, и со здоровыми деснами, приглашали на обследование в лабораторию. Перед тем, как прийти на обследование, молодых людей просили соблюдать диету в течение шести часов, не употребляя воду. В лаборатории молодые мужчины и женщины полоскали рот водой и физраствором, а результаты полоскания собирали для анализа.

- Тест с полосканием рта можно использовать при ежегодном осмотре у врача или стоматолога, - считает один из авторов исследования доктор Майкл Глогауэр из Университета Торонто. – Его легко использовать в качестве инструмента для измерения воспаления полости рта в любой клинике.

ЧТО ПОКАЗАЛО ИССЛЕДОВАНИЕ?

Оказалось, что высокое содержание лейкоцитов в слюне связано с плохим расширением сосудов, а это - повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.

- Предположительно воспалительный процесс в полости рта переходит на сосудистую систему и влияет на способность артерий вырабатывать оксид азота, который позволяет им реагировать на изменения кровотока. Повышенный уровень лейкоцитов может оказывать большое влияние на болезнь сосудов, - считает доктор Тревор Дж. Кинг из Университета Маунт-Рояль в городе Калгари.

К КАКИМ ЕЩЕ ПОСЛЕДСТВИЯМ МОГУТ ПРИВЕСТИ ИНФЕКЦИИ ВО РТУ?

- Поскольку у нас микрофлора полости рта представлена 160 видами микроорганизмов, а в полости рта для нее идеальная среда, где постоянная влажность, температурный режим и многообразие питательных веществ, то с током крови и лимфы все это доходит до суставов и до сосудов сердца, - рассказала на интернет-канале «Здоровый интерес» врач - стоматолог, ортопед, кандидат медицинских наук, заведующая стоматологическим отделением КДЦ НМИЦ ТПМ Ольга Бургарт.

Так в организме образуются неявные вторичные очаги инфекции, а у человека – постоянная слабость и, по сути, внутренняя интоксикация организма, что приводит не только к болезни сосудов, но и к развитию аллергии. Кстати, инфекционный эндокардит – воспаление внутренней оболочки сердца – в 50 % случаев является следствием невылеченной инфекции десен.