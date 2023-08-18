На Форуме «Армия - 2023» действуют площадки по всем направлениям военной медицины

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

…- Геннадий Григорьевич, это помощник академика Онищенко. Вы несколько раз уже побывали в парке «Патриот», где проходит этот совершенно фантастический форум-выставка «Армия -2023». Если рассматривать это событие с медицинской точки зрения, что впечатляет больше всего.

- Первое. Я позволю не согласиться с твоей оценкой. Я не побывал, я там постоянно работаю. И сегодня, наверное, тоже там буду.

- Извините.

- Да - встречи, выступления, «круглые столы». Как только был создан этот центр в парке «Патриот», я постоянно участвую в проводимых здесь мероприятиях.

- Что обращает на себя внимание в этот раз?

- Прежде всего, акцент, сделанный на здоровье военнослужащих, на оказание им эффективной медицинской помощи, на тех новых разработках, которые связаны с профилактикой заболеваний. Ещё никогда в таком объёме на «Армии» не было представлено специфическое оборудование - для оказания медицинской помощи, по сути, в полевых условиях.

- А конкретно?

- От элементарной терапии - до сложной хирургии. Также есть все необходимое для работы в экстремальных условиях докторов абсолютно всех специализаций - от окулистов до стоматологов. На форуме действуют площадки по всем направлениям военной медицины и отечественного здравоохранения в целом…

- А на встречах, в ходе «круглых столов» вы что обсуждается, какие, в основном, темы?

- В частности, мы подробно обсуждали - и в понедельник, и в среду, в разных форматах, с различным количеством сопредельных ведомств вопросы обеспечения биологической безопасности. Там заняты ведущие специалисты Главного военно-медицинского управления…

- Минобороны.

- Конечно, Минобороны. Прорабатываются все направления, начиная от оценки здоровья завтрашних призывников и контрактников. Крупно представлено Федеральное медико-биологическое агентство со своими наработками.

В форуме-выставке участвуют производители, казалось бы, не имеющие никакого отношения к медицине. Но, тем не менее, наши они с успехом демонстрируют образцы продукции как военной, так и гражданской повестки.

Конечно же, отечественная фармпромышленность, которая сегодня набирает силу, на форуме тоже предлагает свои услуги. Ну и, безусловно, очень много внимания уделяется научным разработкам по вакцинам, по подходам к вакцинации, по созданию «прививок будущего»…

Я умышленно - по понятным причинам - не касаюсь слишком конкретно военной тематики. А, вообще, это первая «Армия», где медицинский аспект представлен, я считаю, адекватно той ситуации, которая сегодня у нас складывается. Военно-медицинский акцент здесь весьма заметен.

- То есть, это в какой-то степени связано с проводимой сейчас специальной военной операцией. Я правильно понял вас?

- Ну, я бы так сказал. Специальная военная операция там занимает достойное место, ей уделяется адекватное внимание.

- Спасибо вам огромное, Геннадий Григорьевич.

- Пожалуйста.