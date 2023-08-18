Количество терминалов оплаты ПСБ выросло вдвое

Количество терминалов оплаты, установленных ПСБ, за год выросло вдвое, а проведенный через них объем платежей - на 50%. Об этом сообщил вице-президент, директор департамента эквайринга ПСБ Никита Хомутов.

По данным банка, ПСБ установил малому и среднему бизнесу более 100 тысяч активных терминалов оплаты по банковским картам в точках продаж. За год число подключений выросло на 80%, сообщается в пресс-службе ПСБ.

- Мы продолжаем развивать свою эквайринговую сеть и отмечаем сохраняющуюся востребованность инструментов для безналичных расчетов между продавцом и покупателем. Среди них стабильно высоким спросом пользуются привычные всем POS-терминалы. Бизнес видит преимущества в подключении устройств приема платежей, среди которых не только удобство и скорость расчетов, но также снижение расходов на хранение и транспортировку наличности, - отмечает Никита Хомутов.

Дополняя установку терминалов оплаты, ПСБ развивает эквайринг. Так, по данным исследования Markswebb, у ПСБ самый функциональный личный кабинет торгового эквайринга в интернет- и мобильном банке. Он позволяет клиентам отслеживать операции, строить удобные отчеты и оставлять заявки на изменение тарифов и параметров эквайринга.

Для предпринимателей действует специальное приложение банка, которое упрощает расчеты с покупателями и позволяет принимать платежи с помощью смартфона. Благодаря сервису быстрых зачислений деньги после проведения оплаты за товары или услуги становятся доступны уже в день транзакции. Среди прочих услуг для предпринимателей - оплата по QR-коду через Систему быстрых платежей, аренда онлайн-кассы с фискальным накопителем и встроенным эквайрингом и другие сервисы.