Цаликов предложил развивать ИИ в лабораториях технополиса «Эра»

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов принял участие в пленарном заседании конгресса «Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта» в рамках форума «Армия-2023», которое прошло под руководством вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

На заседании Цаликов предложил рассмотреть возможности сотрудничества исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта (ИИ) на базе лабораторий технополиса «ЭРА».

- Для организации взаимодействия с созданными при непосредственной поддержке Правительства России центрами искусственного интеллекта целесообразно развернуть на базе технополиса совместные лаборатории, предоставляющие научно-технологические компетенции этих центров, - сказал Цаликов.

Дмитрий Чернышенко согласился с необходимостью объединить отраслевой опыт для развития ИИ как в гражданской сфере, так и в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Вице-премьер отметил высокие темпы развития рынка ИИ, который с 2021 году составлял более 550 млрд рублей, а в 2022 году вырос почти до 650 млрд рублей, то есть рост составил порядка 18%.

- По оценке экспертов к концу 2023 года экономический эффект только от снижения операционных расходов организаций за счет применения ИИ достигнет 400 млрд рублей, а к 2025 году эта цифра превысит 1 трлн рублей», - привел на заседании цифры Чернышенко.

Отдельно вице-премьер обозначил, что уже начат процесс перевода приоритетных государственных информационных систем на платформу Гостех, где будут размещаться обезличенные наборы данных от корпоративных и государственных структур.