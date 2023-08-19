Средиземноморский образ жизни приведет к долголетию: В чем его суть

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Одной только средиземноморской диеты для того, чтобы гарантированно попасть в ряды бодрых долгожителей недостаточно. Нужен средиземноморский уклад жизни, считают исследователи из Университета Мадрида и Гарвардской школой общественного здравоохранения.

На побережье Средиземного моря привыкли питаться сбалансировано - рацион местных жителей богат фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами. В целом у жителей побережья здоровые привычки в еде - в меню не слишком много соли и сахара. И это доказано положительно влияет на продолжительность жизни и состояние сердечно-сосудистой системы. Но, как оказалось, не менее важной причиной средиземноморского долгожительства является еще и активный отдых, причем – в кругу друзей. "Дольче вита!", как она есть. То есть, умение жить легко, не погружаясь в пучину стресса, не предаваться унынию, после рабочего дня не падать без сил на диван, а тусить с друзьями на улочках города. Смеяться, шутить, строить глазки...

Еще одно любопытное открытие: не так важно, в какой части света ты ведешь этот "средиземноморский образ жизни", ту самую "Дольче виту".

Под наблюдение ученых попали 110 799 людей из Британского биобанка в возрасте от 40 до 75 лет, жители Англии, Уэльса и Шотландии. Именно их оценивали за промежуток в 9 лет с использованием индекса средиземноморского образа жизни (MEDLIFE) и по пунктам:

- «Потребление средиземноморской пищи» (употребление продуктов средиземноморской диеты, таких как фрукты и цельные зерна);

- «средиземноморские пищевые привычки» (ограничение соли и употребление полезных напитков);

- «физическая активность, отдых, социальные привычки и веселье» (включая регулярный сон, физические упражнения и время вместе с друзьями).

Спустя 9 лет 4247 человек умерли, включая, 2401 от рака и 731 – от сердечно-сосудистых заболеваний.

Kак оказалось, не менее важной причиной средиземноморского долгожительства является еще и активный отдых, причем – в кругу друзей. Фото: Shutterstock

Анализ этих результатов вместе с баллами MEDLIFE показал, что у тех, кто действительно придерживался средиземноморского образа жизни, а не только диеты, риск смертности от всех причин был ниже на 29%, а риск смертности от рака — на 28% ниже, чем у участников с более низкими баллами «средиземноморскости».

Физическая активность, отдых, социальное общение и радость от него больше всего были связаны со снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

- Мы действительно увидели возможность перенести средиземноморский образ жизни на реалии другого региона и его положительное влияние на здоровье, — говорит ведущий автор исследования Мерседес Прието, научный сотрудник университета города Мадрид и адъюнкт-профессор кафедры гигиены окружающей среды в Гарвардской школе здравоохранения.