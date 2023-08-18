Президент поручил обновить парк общественного транспорта. Задача решаемая

Развитие общественного транспорта важно для миллионов граждан нашей страны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Развитие общественного транспорта важно для миллионов граждан нашей страны, практически для каждого человека, отметил на заседании Президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта Президент РФ Владимир Путин.

Перед страной стоит важнейшая задача – обновление парка. Сегодня регионы заявляют о потребности обновить до 2030 года более 57 тыс. автобусов, 5 тыс. троллейбусов и 4 тыс. трамваев. С появлением новых маршрутов потребность в общественном транспорте станет еще больше.

Но сегодняшний уровень развития наших производственных мощностей позволяет справиться с этой задачей, считает президент. При условии, если заказы предприятиям будут «долгосрочными и четко просчитанными».

Мнение главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова:

- Президент прав. Но чиновники знают, что и прежде потребность была примерно такой же. Здоровый автобусный рынок страны – примерно 7,5 тыс. новых автобусов в год.

Но в 2019 году по всей стране было закуплено всего 3,6 тыс. новых городских автобусов. В 2020 и 2021 годах – по 5,3 тыс. В 2022 году – около 5,5 тыс. автобусов.

Прогноз на 2023 и 2024 годы составлял примерно по 7,5 тыс. автобусов ежегодно. В июле Марат Хуснуллин заявил, что до конца года будет заменено 10 тысяч автобусов. Если удастся – это хорошо. Потому что парк стремительно стареет. За 10 лет средний возраст автобусов вырос с 13,8 до 16,5 лет!

Серьезно обновлять парк без федеральной помощи могут лишь Москва и, с некоторой натяжкой, Санкт-Петербург.