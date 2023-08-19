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Экономика19 августа 2023 15:50

В России утвердили праздничные дни: сколько будем отдыхать в следующем году

Новогодние каникулы на этот раз продлятся 10 дней
Андрей ЗАЙЦЕВ
Зимние развлечения в Суздале.

Зимние развлечения в Суздале.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил график праздничных дней на следующий год. Логика у властей осталась прежней. Там, где можно объединить выходные и праздники, их объединили. В этом случае получается больше дней, когда можно отдохнуть или спланировать поездку куда-нибудь.

Для этого часть выходных дней перенесли с одного месяца в другой. А некоторые субботы сделали рабочими. В итоге несколько недель превратились в шестидневные. Но зато после них можно будет хорошенько отдохнуть — 3 — 4 дня.

Вот какие длинные выходные ждут нас в 2024 году:

С развитием внутреннего туризма спрос на проезд и проживание в эти периоды значительно возрастает. Цены увеличиваются в разы. Поэтому, чтобы сэкономить, желательно заранее покупать билеты и бронировать номера в отелях на эти даты. Они уже не изменятся, это закон.

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