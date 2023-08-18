Одни жалуются на нищету, другие отдают на благотворительность: какую пенсию на самом деле получают российские звезды

Один из экспертов популярного телешоу заявил, что актриса Тамара Сёмина получает пенсию в 17 тысяч рублей. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Пенсии знаменитостей, как народное кино, – любимая тема для обсуждения. Недавно её вновь всколыхнуло признание народной артистки России Тамары Семиной. Один из экспертов популярного телешоу заявил, что некоторые советские кинозвёзды сегодня «сидят у разбитого корыта». И привел в пример Тамару Сёмину, мол, 84-летняя исполнительница роли Катюши Масловой из фильма «Воскресение» по роману Толстого получает пенсию в 17 тысяч рублей. Тамара Петровна нам подтвердила: её пенсия настолько мала, что она чувствует себя «униженной, раздавленной, оскорбленной, выброшенной на помойку». Ни много, ни мало… Просто крик души. К сожалению, без подробностей.

Пытаемся примерно посчитать, какую пенсию должна получать Сёмина. Кроме базовой от Пенсионного фонда ей положена городская надбавка: в Москве народные и заслуженные артисты-пенсионеры получают ежемесячную компенсацию (в 2023 году ее размер составил 37 873 рубля в месяц). Плюс ещё региональная доплата. Кроме того, наверняка, был сделан перерасчет (в сторону увеличения) пенсии после 80 лет (Тамаре Сёминой уже 84 года). В любом случае, государство должно ей платить значительно больше 17 тысяч. Около 60 000 рублей.

Тем не менее актриса возмущается:

- Я чувствую себя выброшенной на помойку. Я унижена, раздавлена и оскорблена отношением к моих былым заслугам и к моим работам. Только зрители обо мне вспоминают, - сказала как отрезала Тамара Петровна, не захотев обсуждать детали.

НАДБАВКА ЗА ЗВАНИЕ

Надбавка к званию, как я поняла, всё-таки приходит не всем.

- У меня пенсия около 30 тысяч рублей, включая доплату, которую я получаю как блокадница, - рассказала нам актриса Лариса Лужина, которая родилась в Ленинграде в 1939 году. - Понятия не имею, почему мне не приходит надбавка за звание народной артистки РСФСР. Не знаю, кому жаловаться. Многие мои коллеги, народные и заслуженные, получают такую же пенсию, как и я.

Лариса Лужина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер нам пояснил, что доплата за звание артистам – сугубо московская надбавка. Чтобы артист её получал, нужно обратиться в Департамент культуры столицы или в мэрию.

Возможно, за одних пожилых артистов кто-то похлопотал, а за других – нет. Во всяком случае, народная артистка РСФСР 93-летняя Людмила Хитяева на свою пенсию не жалуется. Хотя она у неё, по идее, должна быть такой же как у Ларисы Лужиной и Тамары Сёминой.

- У меня очень хорошая пенсия. Я всем довольна, - подтвердила нам Людмила Ивановна. – Я никогда ничего у государства не просила. Я всегда была востребована, умела зарабатывать.

НЕ ЖИВУТ НА ПЕНСИЮ

Многие пожилые актеры живут трудно. Особенно те, что не работают в театре, не подрабатывают на телевидении. Ну а если состоишь в труппе, то, скорее всего, всё будет относительно хорошо.

- Я даже не знаю размер своей пенсии. Мне её переводят на счет. Думаю, где-то в районе 50 тысяч с учетом надбавок и доплат. Для кого-то - это много, а для кого-то – мало, - признался нам 85-летний народный артист РСФСР Александр Збруев. Он работает в «Ленкоме», кроме пенсии, получает неплохую зарплату. Мы с Тамарой Сёминой снимались в фильме «Чистые пруды». Она замечательная актриса. Очень искренний, правдивый человек. К сожалению, я не знаю её потребностей. Наверное, ей не хватает…

Александр Збруев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Примерно такую же пенсию как у Збруева – 50 тысяч рублей – получает его коллега по театру «Ленком» народная артистка Татьяна Кравченко. Она тоже не знает точную сумму – деньги приходят на карточку.

- Не буду лукавить: я не живу на пенсию. Я снимаюсь в кино, играю в антрепризе, работаю в театре – мне хватает. Моя пенсия идет только на оплату коммунальных услуг в двух моих квартирах. «Коммуналку» сразу списывают с карточки.

По данным СМИ, звезда «Городка», артист Московского Художественного театра Юрий Стоянов ежемесячно получает пенсию (с учетом доплат) - около 60 тысяч рублей.

Юрий Стоянов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Работать в театре (или хотя бы числиться в штате) выгодно пожилым артистам. Даже не самая востребованная актриса 74-летняя Людмила Поргина получает зарплату в «Ленкоме» - около 50 тысяч. И такую же пенсию с учетом доплаты за звание заслуженной артистки. «Суммарно - около 100 тысяч», - подтвердил нам директор театра Марк Варшавер.

ОТДАЮТ ПЕНСИЮ В ДЕТСКИЙ ДОМ

Некоторые знаменитости свою пенсию тратят на благотворительность.

Народная артистка СССР Алла Пугачева пенсию (около 50 тысяч рублей) перечисляет своей поклоннице, прикованной к инвалидному креслу. Лев Лещенко и Владимир Винокур помогают школе-интернату для детей с ограниченными возможностями, что находится в Курской области. Винокур с учетом надбавок и званий получает около 50 тысяч рублей. Лещенко как полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» - на 20 тысяч рублей больше.

- Мы с Володей даже не смотрим на наши пенсии, каждый месяц отправляем их детишкам в детдом, - рассказал KP.RU 81-летний Лев Валерьянович. - Наши воспитанники живут в Пенах, небольшом поселке в 50 километрах от Курска.

Лев Лещенко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

78-летний композитор и певец Юрий Антонов за свою творческую жизнь заработал хорошее состояние. Он тоже тратит пенсию (более 50 тысяч рублей) на корм для бездомных животных.

67-летний народный художник Никас Сафронов благодаря званию имеет надбавку в 30 тысяч рублей. Его суммарная пенсия - около 55 тысяч рублей в месяц. Как он утверждает, пенсию он отдает своим студентам.

Никас Сафронов Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Я вообще считаю, что артистов надо лишать пенсий. У нас деньги есть, а вот врачам, учителям, шахтерам - любая копеечка в помощь. Они должны получать достойный доход, - рассказал KP.RU Никас Сафронов. - Ну зачем мне или Алле Пугачевой пенсия? Мы спокойно проживем и без нее, мы не нуждаемся. Я думаю, известные люди должны отдавать свои пенсии на благие дела.

ПЕНСИИ НЕ ХВАТАЕТ, НО ЭТО СТИМУЛ РАБОТАТЬ

Далеко не у всех, в том числе популярных артистов и музыкантов, относительно приличные пенсии. У певицы Лолиты, несмотря на трудовой стаж более 35 лет (увы, она не смогла его подтвердить документами) пенсия небольшая - с учётом московских надбавок около 24 тысяч рублей. Но она не в обиде. 59-летняя певица призналась, что в карточку, на которую приходит её пенсия, она даже не заглядывает. Пусть копится. Она много работает, ездит с концертами и обеспечивает себя.

Лолита. Фото: Элизабет ЗАБОРЩИКОВА

Похожая ситуация и у 62-летней певицы и композитора Екатерины Семёновой. Популярная в 1980–1990-е годы Катя Семёнова рассказала недавно, что размер ее пенсии - 8900 рублей: «Этих денег ни на что не хватает, но зато это стимул много работать».

64-летняя певица Ирина Отиева на свою пенсию не жалуется: «Моя пенсия состоит из двух частей - базовая, которая приходит каждый месяц от Пенсионного фонда России. И надбавка за звание «Заслуженная артистка России». Суммарно получается около 45 тысяч рублей».

Как я поняла, размер пенсии – много её или мало – вопрос риторический. Это как со стаканом, который для кого-то наполовину полный, а для кого-то – наполовину пустой.

Для одних 30 тысяч - небольшие деньги. А другим, особенно если речь идет о «нищенском существовании», лишними точно не будут.

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