Это диверсия: В Минздраве Дагестана заявили, что появившийся в сети список пострадавших при взрыве в Махачкале детей является фейком

Трагедия в Дагестане, когда после взрыва селитры у заправки в Махачкале 35 человек погибли и более 100 пострадали, сплотила многих. Люди выстраивались в очередь у станции переливания крови, везли в больницы воду и продукты, собирали деньги - в итоге, 50 миллионов рублей за пару дней…

Но нашлись и те, кто решил сыграть на горе. В социальных сетях появился список с именами якобы брошенных детей, которые одни лежат в медицинских учреждениях, и призывы максимально распространить эту информацию для поиска близких.

«КП-Северный Кавказ» связалась с пресс-службой Министерства здравоохранения Республики Дагестан. Это было сделано в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации. Выяснилось, всего вышесказанного просто не существует.

- Данный материал является информационной диверсией, так как вводит в заблуждение население. Среди пострадавших при взрыве на АЗС в Кумторкалинском районе нет неизвестных, чьи родственники не нашлись. Тем более, таких нет среди детей! Просим дагестанцев доверять только официальным источникам и не черпать информацию в недостоверных каналах! - подтвердили в ведомстве и добавили, что уже передали в правоохранительные органы информацию о паблике в Телеграм, распространившим этот список.

В различных медучреждениях Дагестана остаются около 60 пострадавших. Часть пациентов было решено перевести в Москву из-за их тяжелого состояния.

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