К учебному году можно купить смартфон со скидкой в МТС

В акции участвуют около 150 моделей гаджетов от Xiaomi и Samsung. Приобрести смартфон со скидкой можно как онлайн, так и в магазинах МТС. Предложение доступно во всех регионах России.

В детскую подписку МТС Junior входит также сервис Leoni, который недоступен в ежемесячной подписке. С его помощью можно провести диагностику навыков и талантов ребенка. Система разработана по стандартам научных центров МГУ и других мировых университетов. Тестирование выдает результат, в каких сферах ребенок сможет достичь большего успеха и покажет навыки, которые дети будут развивать с удовольствием. Также включены доступ на стриминговые сервисы с кино, мальчиками, аниме и музыкой. При этом установлены фильтры, блокирующие взрослый контент. К номеру ребенка также подключается защита от спама и безлимитный трафик на соцсети и мессенджеры.