Актер Павел Устинов рассказал о подвиге и ранении в зоне спецоперации: "Перебиты нервы, онемение руки осталось"

Актер Павел Устинов.

Так было со многими — Захаром Прилепиным, Андреем Бабицким и многими-многими другими. Даже империалистом Иосифом Бродским. Либералы поспешили прибрать видного деятеля культуры к своим рукам, а потом...оказалось, что он вообще «из другого профсоюза». Примерно то же самое случилось и с актером Павлом Устиновым — фигурантом «московского дела», которого прогрессивная общественность подняла на знамена в ходе громкого уголовного процесса по итогам митингов.

Чуть позже выяснилось — Павел вообще-то служил в Росгвардии, против государства ничего не имеет. И более того, как только началась СВО, бегать от повесток не стал — мужественно пошел служить. И даже совершил подвиг, как уже писала KP.RU.

А на днях Устинов приходил в эфир программы «Жизнь и судьба» Бориса Корчевникова, чтобы снова рассказать о пребывании в зоне боевых действий. Он вспомнил тот самый героический поступок, что совершил, не задумываясь о собственной жизни, и показал руки после ранений.

— Разрыв был вот здесь и вот здесь, — показал испещренную шрамами ладонь Борису Корчевникову артист. — Перебиты нервы, мышечные ткани. Задеты локтевой и лучевой нерв. Сейчас чувствую себя стабильно, но онемение руки осталось, чувствительность ладони упала. Сила так и не восстановилась. Ранение получил в начале февраля. В зоне СВО провел два месяца.

Борису Корчевникову артист показал испещренную шрамами ладонь.

— Помните, когда увидели повестку в почтовом ящике?

— Это было достаточно неожиданно. Я тогда попал в Новый театр (Эдуарда Боякова), мы отрепетировали и выпустили новый спектакль. Конечно, любой человек поймет, какая это ответственность, получить повестку. Пойти и защищать Родину. Чего я определенно хотел и сделал. Это выбор каждого человека.

— Сомнения хоть на секунду были?

— Нет. Это Родина. Мы здесь живем, я люблю Родину. И поэтому должен идти и защищать, если нужно. Страну, родных, всех, кто тут живет. Мама приняла мой выбор. И, конечно, все переживали: жена, сестра, все родные. Этот тяжелый этап мы проходили вместе.

Актер Павел Устинов вспомнил бои в зоне СВО.

Вспомнил Устинов и как его записали в иконы либерального протеста. Это было забавно для рослого и отслужившего в армии патриота Павла.

— На самом деле я не мученик, не понимаю, по какой причине меня записали туда, — негодует артист. — Все, что произошло, случайность. Глупое стечение обстоятельств.

— Многие из тех, кто превозносил вас, разочаровались и теперь уехали из страны. Как к этому относитесь?

— Определенно это выбор каждого. Но нельзя переходить границы, нельзя оскорблять русских людей, солдат. Нельзя желать смерти. Это недопустимо. Эти люди — не граждане нашей страны.

— А страх на передовой был? И что ждет нашу страну?

— Было страшно всегда. Каждый, кто находится там, испытывает страх. Но нужно обуздать его, чтобы достичь своих целей. Это большой труд. Не только физический, но и психологический. Что нас ждет? Победа. Определенно победа. Русские никогда не сдаются.

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