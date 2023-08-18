Сон в обнимку с телефоном: Apple предупредила о страшной опасности

Электромагнитное излучение работающего зарядного устройства - не лучший сосед для вас ночью. Фото: Shutterstock

Компания Apple разместила на своем сайте рекомендации пользователям. По большей части это нудные перечисления всевозможных опасностей, которые западные корпорации любят вкладывать в коробку даже с простейшим товаром и которые никто не читает. Вроде «не бейте молотком по рукам». Но есть кое-что, проговоренное вскользь. Apple не рекомендует спать возле телефона, если он заряжается. Почему это важно?

ТЕПЛОЕ ЛУКАВСТВО

По версии Apple, опасность только одна: перегрев. Цитируем по возможности кратко: «Разумно пользуйтесь устройством и избегайте ситуаций, при которых ваша кожа длительное время соприкасается с устройством, его адаптером питания или беспроводным зарядным устройством, когда они работают или подключены к источнику питания. Например, когда устройство, адаптер питания или беспроводное зарядное устройство подключены к источнику питания, не нужно спать на них, класть их под одеяло, подушку или закрывать их телом». Уф, я это прочитал.

Спору нет: зарядка, когда работает, нагревается. Конечно, если просто заснуть со всем этим, и зарядка окажется под подушкой или одеялом, все это дело нагреется еще больше, а там и до пожара недалеко.

И Apple совершенно прав: когда спите, держите подальше и телефон на зарядке, и сам телефон вообще. Но в чем тут настоящая причина, только ли в перегреве?

Есть кое-что, о чем корпорация говорить не хочет. Людей предупреждает, но о причинах умалчивает. Это – электромагнитное излучение работающего зарядного устройства.

НЕМНОГО МАТЧАСТИ

Немного бытовой физики. По проводам идет переменный ток. Он хорош для передачи мощности: почти не ослабевает в проводах, его потоками легко управлять. Но он бесполезен для устройств. Все (почти) бытовые устройства требуют для своей работы постоянного тока. И ток приходится превращать из переменного в постоянный. То есть выпрямлять.

В советское время тонкой электроники, которая требует подобной процедуры, было мало. Телевизор да радиоприемник. Пылесосы и немногочисленные тогда стиралки вполне себе работали на переменном токе.

В советских изделиях выпрямление проходило примитивно, зато надежно: полупроводниковый элемент по имени диод, и трансформатор, то есть две сопряженные проволочные катушки. Трансформатор иногда гудел (и это нормально), но никакого лишнего вредного излучения от этого не шло.

В наши дни любая квартира прямо-таки напичкана выпрямителями. Все, что вы вставляете в сеть, содержит выпрямляющие устройства. И они другие. В какой-то момент изобрели импульсные преобразователи. Они очень эффективны. Они компактны. Они высокотехнологичны, там микросхемы всякие, чего там только нет.

Одна беда: если они сделаны плохо, они дико фонят. Они излучают высокочастотные импульсы электрической энергии.

Не верите? Возьмите дедушкин приемник (средние, длинные волны) и поднесите к зарядке. Вой, грохот, скрежет! Вот это оно и есть. И это летит вам в голову, вы просто не слышите.

СУРОВАЯ ПРАВДА

Суровая правда жизни заключается в том, что народ массово пользуется не родными зарядными устройствами. Да и родные слегка фонят. Китайские коллеги, стремясь упростить и удешевить, допускают утечку высокочастотного поля. Даже если они стараются этого не делать, легендарная китайская пайка (а она легендарно плоха) создаст лазейку для излучения.

Особая проблема - широкое распространение низкокачественных небезопасных зарядных устройств. Фото: Shutterstock

Теперь представьте, что вы спите рядом с таким. Я делал опыт: у меня в руках рядом с такой зарядкой горела ни к чему не подключенная неоновая лампочка. То есть напряжение в воздухе было около ста вольт. А частоты – миллионы колебаний в секунду. И ваша голова прожаривается этим всем.

Производители не хотят акцентировать внимание на этой проблеме. С одной стороны, они всячески сокращают риски, и дорогие телефоны, зарядные устройства сравнительно тихие. С другой, они делают вид, будто угроза такого излучения для мозга надуманна. Хотя медики (во многом под давлением компаний) также стараются, как они говорят, не нагнетать, они формулируют некие золотые правила, а именно:

- выше частота – больше угроза; у зарядки частота высокая;

- шире спектр – воздействие больше; плохие зарядки излучают широкие полосы частот (гармоники), почему и опасны;

- ближе – больше угроза; поэтому держите зарядку подальше;

- длительное воздействие особенно опасно; почему и нельзя спать рядом.

Как видите, все аргументы за то, что спать рядом с зарядкой в самом деле нельзя. Apple молодцы, что предупреждают, но не молодцы, что прямо не говорят об основной опасности.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Советы очевидны:

- найдите для зарядки определенное и отдаленное место. Пусть телефон по возможности заряжается там;

- уберите из жизни практику «телефон на зарядке, и я в нем сижу». Зарядите и сидите;

- не жалейте денег на зарядки. Приобретайте в хороших магазинах. Лучше оригинал;

- ну и – повторим совет Apple – не берите в кровать ни телефона, ни зарядного устройства.

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