«Эти люди излучают невероятное добродушие». Популярный рэпер ST — про новый трек со сражавшимся коллегой из Луганска, силу Донбасса и русских людей

Рэпер ST Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В рэп-тусовке ST знают все. Москвич Александр Степанов из престижного района Кутузовский проспект (в дворовой лексике — «Кутуза») еще в нулевых был отмечен хип-хопером Серегой («Черный бумер» помните?), затем начал выпускать клипы и попадать в чарты. А в середине десятых ярко и ненавязчиво сверкнул в среде популярнейших тогда рэп-батлов, победив явного фаворита проекта Versus Battle — Гарри Топора. После ST появлялся и в шоу «Голос», и выигрывал проект «Новые Звезды в Африке», но, что самое главное, не стал отмалчиваться по поводу текущей ситуации в стране и процветающей на западе русофобии. Рэпер открыто поддержал СВО, часто бывает на Донбассе с концертами и гуманитаркой и не так давно записал трек «Мысли» с коллегой Сергеем Нихаенко — бывшим военнослужащим народной милиции ЛНР из Лутугино, который тоже выступает в жанре хип-хоп и даже успел спеть на конкурсе молодых музыкантов на фестивале Таврида.АРТ. Об этом ST и рассказал «КП».

ST привез гуманитарную помощь детям Донбасса

— Саша, как и где вы впервые увиделись и познакомились с Сергеем Нихаенко? Что за впечатления оставил этот человек?

— Мы познакомились благодаря конкурсу среди молодых исполнителей, который проводил фестиваль Таврида.АРТ. Одним из призов была возможность записи совместной композиции с популярным артистом. Когда мне прислали песню Сереги, я с радостью согласился на совместную работу. Лично мы познакомились уже в Москве во время записи песни на студии у Романа Бестселлера (саунд-продюсер почти всех современных звезд — от Ивана Дорна и Алексеева до Лолиты и Ольги Бузовой), который отвечал за аранжировку композиции. Серега сразу произвел на меня положительное впечатление. Простой парень, который к своим годам имеет за спиной большой жизненный опыт. Мы сразу нашли общий язык и приступили к работе над песней.

— Как проходила работа над дуэтом «Мысли»? Вы отвечали за текст, он за звук или писали по куплету?

— Перед тем, как мы оказались на студии, я слушал версию песни, которую Сергей с его командой записали самостоятельно. Наша задача с Ромой Бестселлером была осовременить аранжировку и сделать ее более качественной. Все же у нас большой музыкальный опыт. Так же надо было придумать место под мой куплет, чтобы песня стала дуэтной.

ST и Сергей Нихаенко. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Текст точили вместе?

— Что касается изначального текста Сергея, я сразу сказал ему, что у меня нет цели его переписывать, но я могу подсказать, какие моменты я бы лично подредактировал. И если он согласен, то мы вместе можем это сделать. Серега доверился, и мы внесли незначительные правки в текст. Свой текст писал сам. Но при записи предложил дополнить части друг друга бэк-вокалом, чтобы прибавить песне дуэтной целостности. Очень порадовал тот факт, что Серега имеет музыкальное образование, поэтому им с Ромой было легко работать над аранжировкой и подбирать необходимые аккорды и тональность.

— Нихаенко хоть и ведет себя на сцене как заправский артист, но вообще-то служил в составе 202-го стрелкового полка второй отдельной гвардейской мотострелковой бригады Народной милиции ЛНР. И в зоне боевых действий бывал. Это обсуждали?

— Сережа рассказывал об участии в СВО. И спрашивал о моих поездках в Донбасс. Я рассказывал, как ездил туда с гуманитарной помощью, на встречи с детьми и в больницу. Сам он пошел добровольцем в феврале 2022 года. Вспомнил, как обстояли дела тогда и как обстоят сейчас. О таких вещах особенно ценно слушать, что называется, из первых уст.

Сергей Нихаенко на сцене. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Еще в прошлом году вы бывали в Донбассе. Как можете описать тот опыт? Что удивило в первую очередь? Какие там люди?

— Сейчас, отвечая вам на вопросы, нахожусь в Бердянске, где выступаю на фестивале «ЮГ Молодой». Кроме того, в этом году я был в Торезе (ДНР), где тоже выступал и общался с ребятами-бойцами. Помню свой первый приезд в Луганск и то, как меня поразил город и люди. Гостеприимные, добрые, отзывчивые. Несмотря на все, что они сейчас переживают, они стараются не думать о плохом, пытаются как-то отвлекаться и в целом излучают невероятное добродушие. В Торезе ко мне подходили люди на улице, здоровались, фотографировались, благодарили, что приехал. Они рады, когда к ним приезжают артисты, для них это очень ценно и значимо.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Сергей Нихаенко: «Музыка помогала не сойти с ума»

«Песня «Мысли» создавалась на передовой, в окопах. В ней передано мое состояние в тот момент времени. Мне кажется, что подлинная сущность слов и зацепила ST. Если говорить о патриотической песне, то я не хочу, чтобы песни были наполнены исключительно лозунгами и призывами. Поэтому стараюсь делать так, чтобы в моих произведениях находили отражение человеческие взаимоотношения. Солдата на фронте невозможно поднять в атаку и мотивировать шаблонными лозунгами и призывами. Главное, что греет бойца и дает ему силы для выживания в сложных условиях – это надежда. Стремление вернуться домой к тем, кто его ждет: родным, близким. И если человек сирота, то он все равно думает о дорогих сердцу местах. Как я попал на фронт? 19 февраля прошлого года власти объявили всеобщую мобилизацию в ЛНР. Многим товарищам пришли повестки в военкомат, а мне почему-то – нет. Стало как-то неудобно, стыдно, что ли… Честно говоря, даже не могу сказать, что именно двигало мной в тот момент, когда я решил записаться в добровольцы. Просто шел по улице, в голове щелкнуло, накатили слезы, учащенно забилось сердце, и я понял, что нужно идти в военкомат. Так в качестве добровольца я оказался в 202-ом стрелковом полку 2-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады Народной милиции ЛНР. Музыка была там моей единственной отдушиной. Я привез с собой гитару, но с ней, увы, пришлось быстро расстаться. Командиры говорили, что мое громкое пение слышно было даже на позициях противника. На самом деле музыка помогала не сойти с ума. причем это не что-то, а кто-то. А еще на протяжении двух месяцев с нами на позиции жил щенок, которого мы подобрали и спасли от неминуемой гибели. Теперь маленький друг является полноценным членом моей семьи. Собаке еще на фронте дали говорящую кличку «Луганка».