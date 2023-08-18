Герой спецоперации «Z» ефрейтор Кольцов в одиночку перебил группу боевиков

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Дерзость войскам не помеха», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам давал наставления: «Трое наскочат — первого заколи, второго застрели, третьему штыком карачун!».

УНИЧТОЖИЛ ВРАЖЕСКУЮ ТЕХНИКУ

Сержант Никита Григорьев

«Подразделение сержанта Григорьева выполняло задачу по обороне стратегически важной высоты. Под непрерывным артиллерийским огнем противника сержант Григорьев, находясь на наблюдательном посту, обеспечил профессиональную работу оптико-электронных средств разведки и выявил движение трех единиц вражеской бронетехники. Оценив обстановку и поняв, что прорыв техники националистов приведет к большим потерям среди российских войск, Никита принял решение уничтожить вражескую технику с помощью противотанковых управляемых ракет. Сержант Григорьев умелыми действиями уничтожил три единицы техники, тем самым, не допустив ее прорыва к позициям российских войск.

Благодаря проявленному сержантом Никитой Григорьевым мужеству и самоотверженности удалось избежать потерь среди наших войск и удержать высоту под контролем».

В ОДИНОЧКУ ПЕРЕБИЛ ГРУППУ БОЕВИКОВ

Ефрейтор Яков Кольцов

«Старший наводчик минометного взвода ефрейтор Яков Кольцов, действуя в составе штурмовой группы, выполнял боевую задачу по взятию и удержанию опорного пункта украинских боевиков на стратегически важном перекрестке дорог, в районе одного из населенных пунктов. В ходе боя, ведя огонь из стрелкового оружия, умело используя рельеф местности, Яков лично уничтожил группу боевиков, находящихся на долговременной огневой точке. Продвигаясь далее, ефрейтор Кольцов бесстрашно ворвался в укрепленный блиндаж и занял там позицию для ведения огня. Сковав действия противника, Кольцов обеспечил беспрепятственный подход остальной группы.

Благодаря мужественным действиям ефрейтора Якова Кольцова российским войскам удалось взять под контроль стратегически важный перекресток дорог, что создало условия для беспрепятственного снабжения подразделений на передовой».