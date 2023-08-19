Никас Сафронов объяснил причину исчезновения Азизы

Роковая красотка, в которую были влюблены многие знаменитости (от Киркорова до Талькова) не отвечает на звонки друзей Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Звезда 90-х Азиза резко перестала выступать, отменив все концерты. Роковая красотка, в которую были влюблены многие знаменитости (от Киркорова до Талькова) не отвечает на звонки друзей. Поклонники бьют тревогу: артистка перестала выходить и в соцсети. Народный художник России Никас Сафронов, который долгие годы приятельствует с Азизой, назвал причину ее исчезновения.

- Азизу можно понять: она с 16 лет выступает, а сейчас решила отдохнуть, - говорит Никас. – Имеет на это полное право. Конечно, настораживает, что она перестала отвечать на звонки и сообщения друзей. Видимо, у неё такой период - хочется уединения. Мы, кстати, с ней недавно общались. Она сказала, что ей в данный момент так лучше. «Азиза, с тобой все в порядке?» - спросил я у нее.

«Более чем», - ответила Азиза.

- Я не стал вдаваться в подробности, - продолжает Сафронов. - Азиза– уникальная артистка, яркая вокалистка. Наступил такой момент, что она захотела просто отдохнуть. Остановиться в суете бегущих дней. И подумать о смысле жизни и о себе, так как всегда думала о других, старалась всем помогать.

Напомним, что в начале года певица заявила, что планирует начать заниматься целительством - уверяла, что такие способности передались ей по роду.

- Я знаю, что Азизе постоянно поступают предложения выступить на концертах, - продолжает художник. – Вскоре состоится вечер памяти Иосифа Кобзона, как я слышал, ее хотели туда пригласить, но не смогли дозвониться.

А не так давно Азиза записала потрясающую композицию моего большого друга Ильи Резника «Любимые не умирают» о героях нашей страны. Песня набрала огромное количество просмотров в Интернете. А на телевидении ее вырезали, не показали. Это Азизу, конечно, очень потрясло. Тогда она сказала, что заканчивает бороться с ветряными мельницами и уходит со сцены.

- Но я верю, что мы ее еще обязательно увидим Азизу, - говорит Никас. - Большие артисты, к которым она, безусловно, относится, не могут жить без сцены. Им нужно отдавать людям свое внимание и тепло. В сердце у Азизы много любви, она всегда делилась ее со своим зрителем. И стала народной любимицей. Сейчас таких певиц очень мало. Поэтому Азиза обязательно вернется на сцену – нужно лишь время,-считает Сафронов.