Сначала говорили, что не они, а сейчас взяли ответственность на себя: Зачем главе СБУ потребовалось признаваться в совершении теракта на Крымском мосту

Демонтаж поврежденных правых пролетных строений автодорожной части Крымского моста после теракта в октябре 2022 года. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Лучше поздно, чем никогда? Глава Службы безопасности Украины (СБУ – украинская контрразведка) Василь Малюк признался в подрыве в октябре прошлого года Крымского моста. Напомним, тогда 8 октября на одном из пролетов переправы был дистанционно взорван грузовик, в котором находилась 21 тонна взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Пять человек, включая водителя грузовика погибли, несколько пролетов автомобильного моста пришлось заменить. В результате взрыва погибли гражданские люди, ни один российский военный не пострадал.

Практически сразу некоторые западные СМИ в Великобритании и США, а также советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявили, что Россия сама подорвала мост. Позднее и президент Зеленский на голубом глазу объяснял, что Киев тут ни при чем: Нет, это не мы. Если бы мы, я бы знал".

Но в июле нынешнего года глава СБУ Малюк признался, что подрыв моста был операцией СБУ, а сейчас рассказал и подробности того инцидента.

- Разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался я лично и двое моих доверенных сотрудников, - раскрыл подробности Малюк в интервью. - Рассматривали разные варианты. Думали переправить взрывчатку в товарных вагонах. Но россияне запретили провоз по железнодорожной части моста любых грузов, кроме военных. В конце концов остановились на варианте с фурой, начиненной взрывчаткой.

Насчет железнодорожных перевозок Малюк тут врет и не краснеет. Он прекрасно знает и про пассажирские перевозки, и про то, что по мосту на полуостров шли грузы гражданского назначения, в том числе, и продовольственные товары, и стройматериалы. Но он не может не врать, потому что иначе трудно обычный теракт превратить в диверсионную спецоперацию.

- Был утвержден вариант со взрывчаткой, обмотанной целлофановой пленкой. Такой груз - большие рулоны - выглядел абсолютно гражданским и не должен был вызывать подозрений, - продолжил он откровенничать. - СБУ рассчитала толщину слоя пленки, достаточную, чтобы скрыть от таможенных сканеров накачанные смесью гексогена металлические цилиндры-сердечники. "Рулонами" забили целый контейнер – их суммарный вес в тротиловом эквиваленте соответствовал 21 тоннам.

- Мы семь кругов ада прошли, использовали в темную столько людей! Россияне "закрыли" 22 человека — посадили в тюрьму. Инкриминируют им всем соучастие в террористическом акте, - рассказал Малюк, как в темную использовал людей, в том числе, и граждан России, которые и не подозревали, что участвуют в подготовке теракта. - Хотя на самом деле они занимались привычным для себя обыденным делом. Это были обычные российские контрабандисты.

И снова соврал. По данным ФСБ, причастными к организации и проведению теракта оказались, как минимум, 12 человек. Причем, только восемь из них отправились по решению суда в СИЗО.

Но главная ложь Малюка в другом. Он специально подчеркнул в этом интервью, что в подготовке взрыва не участвовали западные спецслужбы. И, дескать, все СБУшники провели собственными силами.

Конечно-конечно. Можно считать, что так все и было. Именно украинские спецслужбы без всякого содействия смогли обеспечить беспрепятственное движение грузовика с Украины в Россию через Болгарию, Грузию и Армению. У них такие возможности, что ЦРУ и МИ-6 и не снились.

А еще вот недавно у Украины появились морские беспилотники-камикадзе. Которые, конечно же, от идеи до исполнения в металле и взрывчатке со спутниковой системой управления являются исключительно украинской разработкой. Все в ужасе и восторге от украинской спутниковой группировки на низких орбитах, через которую только и можно управлять этими безэкипажными камикадзе.

Могли бы придумать и что-нибудь более реалистичное. Поскольку нормальный человек помнит, что пределом кораблестроительной мысли нынешней Украины стали малые артиллерийские катера, которые не выдерживают попадания даже 20-миллиметрового снаряда, окрещенные в самих ВМСУ "самотопными" и "полуподводным флотом". Поскольку придуманы они для реки, а на них пытались выходить в море.

Небезынтересно, почему Малюк, который до сих пор не был публичной фигурой, вдруг начал так активно "светиться на публике". Понятно, что украинское общество надо отвлечь какой-нибудь громкой "перемогой" от плачевных промежуточных итогов украинского "наступа ВСУ". Необходимо, по всей видимости, и отвлечь повышенное внимание от "помогающих" Киеву западных спецслужб выходом на авансцену с публичными ударами себя в грудь под возгласы: "Сам! Все сам!"

Есть и третий вариант – Малюка готовят к повышению, и Зеленский дал команду ему и послушным СМИ пиарить главу СБУ всеми способами. А кроме признания в теракте за душой у главы украинской контрразведки никаких достижений и нет.

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