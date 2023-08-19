Чистое обаяние русской Арктики

Экологическая экспедиция «Арктика. Генеральная уборка» Русского географического общества Фото: Иван МАКЕЕВ

Сквозь тяжелые дождевые облака в иллюминаторе показались силуэты поселка. ЯК-42, привычно качнув крылом, медленно пошел на посадку. Хатанга. Один из самых северных городков России. Раньше здесь бурлила жизнь, в советские времена в селе насчитывалось больше шести тысяч жителей, сейчас — около двух тысяч. Молодежь, как и везде в России, стремится в большие города, туда, где фонари заменяют звезды.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за дождя Хатанга мрачна. Серые улицы встречают лужами. Собаки с нескрываемым интересом ожидают нас сразу на выходе из здания аэропорта. Но прилет очередного борта — радость не только и не столько для собак. Местные встречают родственников, которые возвращаются с большой земли. Кто-то везет большой торт к юбилею, кто-то - скоропортящиеся продукты. Вообще вся арктическая зона — эта проблемы с логистикой. Доставить что-то возможно или кораблями, или самолетами. И это без учета сезонности. Бывает что и погода разыграется так, что не летает и не ходит ничего.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Транспортные трудности сопровождают каждую совместную экспедицию Русского географического общества и Минобороны России «Арктика. Генеральная уборка». За годы, прошедшие с момента прихода сюда цивилизации, накопились тонны и тонны мусора. Самый страшный — металл. Детали двигателей, остовы кораблей, топливные бочки... Все гниет и медленно отравляет великолепную природу русского севера.

Поначалу, выходя на высокий берег реки Хатанги, перехватывает дыхание от широты и величественности водной глади. Но спустя минуту ты понимаешь что внизу, там где плещется вода, берег представляет собой поле битвы, или постапокалиптичные пейзажи Безумного Макса. Железяки, устилающие каждый метр прекрасного северного пляжа, это еще полбеды. Под слоем песка и гальки — еще больше мусора. Волонтеры РГО, мужественные девушки и юноши, шаг за шагом расчищают огромную свалку. Им помогают военнослужащие МО и даже из числа местных жителей присоединяются добровольцы.

Мужчины кидают бочки и трубы в грузовик, девушки собирают гвозди и мелкий лом, помогают выкапывать из песка обнаруженный двигатель. Вспышки в стороне периодически озаряют борт мертвого корабля, но это не сварка. Плазменный резак, как нож сквозь масло, проходит через толстенное железо, и вот подошедший автокран грузит в свое чрево огромные куски ржавого металла.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Площадь, которую предстоит обследовать и убрать за сезон 2023-го года — около двадцати квадратных километров. Работа долгая, тяжелая. Только пляж — шесть километров. И все это делается практически вручную. Но терпение и труд все перетрут. И вот уже три километра берега очищено от металла. Вывезти сиюминутно тонны мусора невозможно, временно все складируется на специальном полигоне. Позже это либо все-таки вывезут, либо частично утилизируют на месте. Оба варианта дорогостоящие из-за отсутствия дорог и привычного сообщения с внешним миром. Но год за годом военнослужащие и волонтеры РГО возвращают природу русской Арктики к первозданному виду.

Хатанга, после уборки, легко может стать Меккой севера для туристов. Уже сейчас по окрестностям Хатанги, по Таймыру проложены уникальные маршруты. А скоро их станет еще больше. И ведь есть что показать туристам! Этнодеревни, дикие животные, которые даже в город иногда заходят, девственные леса и бездонные озера.

Фото: Иван МАКЕЕВ

А уж какая атмосфера стоит на местном празднике! Если повезет оказаться — День оленевода навсегда останется в сердце даже самого искушенного туриста. Тут и ритуальный костер, и диковинные костюмы, и восхитительные блюда местной кухни. Среди ароматного дыма благовоний носится детвора. Взрослые обсуждают утренний улов. На печи бурлит кастрюля с ухой, а молодая девушка, сноровисто орудуя половником, разливает суп по тарелкам.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Солнце потихоньку клонится к закату. Но для жителей и гостей Хатанги оно не зайдет. Пройдет по кругу на небе и начнется новый день. И снова ученые будут брать образцы почвы, волонтеры собирать металл, а грузовики, надрывно тарахтя, увезут очередную партию мусора подальше от этих прекрасных мест. И только олени с другого берега внимательно наблюдают как одни люди исправляют ошибки других...