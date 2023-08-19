Шойгу поздравил суворовцев и нахимовцев с 80-летием

Сергей Шойгу: "Большинство выпускников связывают свою жизнь с Вооруженными Силами и с честью решают важнейшие задачи по укреплению обороноспособности страны" Фото: ТАСС

Восемьдесят лет назад, 21 августа 1943-го года, в самый разгар Великой Отечественной войны Совнарком СССР и Центральный комитет ВКП (б) совместно приняли постановление об организации 9 суворовских училищ для подготовки молодежи к обучению в высших военных училищах. В октябре того же года к первым девяти суворовским училищам прибавилось первое нахимовское военно-морское в Тбилиси.

Первыми курсантами стали сыновья-сироты погибших офицеров и солдат Красной Армии, сыновья полков, которых откомандировали с фронта из частей действующей армии. 1-го декабря во всех училищах начался учебный год, 19-го декабря многим училищам вручили Боевые Знамена училищ, а менее чем через 2 года, 24-го июня 1945-го "коробки" сводных батальонов 4-х училищ приняли участие в Параде Победы на Красной площади в Москве. И все эти годы существования училищ суворовцы и нахимовцы в своей красивой форме вызывали острую зависть у миллионов советских мальчишек.

За прошедшие 80 лет училища неоднократно реорганизовывались, передислоцировались в другие города, но суть суворовских и нахимовских училищ оставалась прежней – они были первой в жизни молодых парней школой воспитания защитников Отечества. Подавляющее большинство выпускников суворовских и нахимовских училищ связывали свою дальнейшую жизнь со службой Родине в Вооруженных Силах СССР, а позже – и России. Подавляющее большинство выпускников заслуженно получили свои государственные награды. Многие из них были удостоены звания Героев Советского Союза (России).

И сейчас в нашей стране в системе довузовского образования Минобороны России функционирует 32 учебных заведения – 11 суворовских военных училищ, Нахимовское военно-морское училище и четыре его филиала, а также семь Президентских кадетских училищ и девять кадетских корпусов. И их количество будет расти и дальше. 1 сентября откроется Иркутское суворовское военное училище, а в 2024 году – филиал Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе.

Накануне знаменательной даты с 80-летием основания училищ ветеранов, воспитанников, преподавательский состав и выпускников суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ поздравил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

- Сегодня это эффективная школа воспитания всесторонне развитых граждан, настоящих патриотов России. Инновационная система обучения, основанная на передовом педагогическом опыте, в сочетании с начальной военной подготовкой обеспечивает высокий уровень образования, позволяет прививать учащимся непреложные нравственные ценности, закладывать фундамент профессионального самоопределения, заявил Сергей Кужугетович. - Большинство выпускников связывают свою жизнь с Вооруженными Силами и с честью решают важнейшие задачи по укреплению обороноспособности страны. Яркие примеры мужества и самоотверженного служения Отечеству проявляют они и сегодня, выполняя боевые задачи в специальной военной операции.