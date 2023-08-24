Анна Невзорова: «Хочу делиться своей страстью к путешествиям»

Бюджетные маршруты и скидки исчезли как массовое явление — о ситуации на российском рынке выездного туризма в 2023 году в конце июля рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Тарас Кобищанов. А вот сегмент премиального туризма, по его словам, пострадал значительно меньше: клиенты по-прежнему готовы вкладываться в комфорт. И лучше всего себя чувствуют турагентства, которые занимаются люксовыми поездками.

Среди тех, кто сразу делал ставку на премиальный сервис и теперь пожинает плоды своей дальновидности, — Анна Невзорова, владелица компании по организации премиум-путешествий, член Российского союза туриндустрии и Ассоциации туроператоров СНГ, лауреат премий CIS Travel Award – 2018, Best Business Award 2022 и XVIII Международной премии в области экономики и финансов им. П.А. СТОЛЫПИНА Хрустальная корона, создатель популярных онлайн-курсов по организации нестандартных путешествий. В интервью «КП» Анна Невзорова рассказала, где предпочитают отдыхать звезды, как привлекать и удерживать вип-клиентов и на каких курсах учат экспертов для тревел-сферы.

— Анна, среди ваших клиентов — Полина Гагарина, Сергей Зверев, Лолита Милявская, Светлана Лобода и другие звезды шоу-бизнеса. Наверное, нелегко работать со столь требовательной публикой?

— Да, это нелегко – звезды требуют безупречного сервиса. Но я с самого начала почувствовала в работе с премиум-сегментом возможность стремительного роста. Прежде я занималась совсем другим бизнесом, однако опыт взаимодействия с вип-клиентами у меня был, и я понимала особенности такой работы. Мне было ясно, что, если я заработаю репутацию эксперта именно у таких людей, это создаст постоянный трафик платежеспособных клиентов, стабильно использующих мои услуги.

— Знаю, что у вас есть свое ноу-хау — авторская концепция эксклюзивного контракта. Расскажите, в чем ее суть.

— С самого начала я строила свою работу на том, что гарантировала клиентам персональный сервис исключительного качества, которого им не предложит больше никто. Постепенно это переросло в концепцию. От одного из клиентов поступил запрос: «Хочу куда-то, не знаю куда, просто чего-то хочется». Ну там, сменить обстановку, выпить вкусного вина, и все это в изысканных интерьерах. И я ответила: «Давай попробуем. Посмотрю, что можно найти на ближайшие месяцы». Так у меня появился первый эксклюзивный контракт. Я начала предлагать развернутый и созданный под запросы конкретного человека план поездок на долгий период, на несколько месяцев. Специально под даты поездок я составляю календарь мероприятий, которые могут быть интересны моим клиентам, предлагала разные варианты досуга и так далее. Это работа, которую сложно оценить через призму стандартных агентских обязанностей. По факту я создала новую профессию — человека, который придумывает для своих клиентов путешествия, о которых они даже не мечтали. И это оказалось интересной идеей, которая стала пользоваться большим спросом.

— Со стороны турагента такая работа весьма энергозатратна, но на выходе получается действительно штучное предложение. Недешевое, полагаю?

— Когда я поняла, сколько времени, сил, энергии я на это трачу, сколько новых знаний должна параллельно черпать, стало понятно, что эта услуга не может быть дешевой. Она имеет достаточно высокую цену, потому что мое время стало стоить очень дорого. И естественно, эта услуга не для каждого. У меня всего несколько таких эксклюзивных контрактов. Но это весьма перспективная практика. И уникальная: насколько я знаю, в России кроме нас никто из турагентств подобных услуг не предлагает.

— Помимо эксклюзивных контрактов, вы предлагаете путешествия в формате премиум. Какие услуги подразумеваются?

— Мы предлагаем полный спектр услуг, которые могут потребоваться в процессе планирования и во время поездки. От стандартных подбора и бронирования авиабилетов — а это в том числе и частные борта, — до поездок под ключ: с полным планированием, сопровождением консьерж-сервиса, взаимодействием с партнерами, которых мы отбираем среди лучших на локальных рынках. Мы помогаем с организацией торжеств, в том числе свадеб. У нас есть опыт организации корпоративных мероприятий, бизнес-тренингов. Спросом пользуются мотивационные тренинги, авторские туры, все то, что связано с личным ростом, здоровьем, осознанным образом жизни. Сейчас у нас в работе несколько таких интересных проектов.

— А какие направления сейчас востребованы у вип-клиентов?

— Самый большой объем бронирований приходится на экзотические направления. Это обусловлено тем, что сегмент наших клиентов ориентирован на роскошные и уникальные варианты отдыха. Главные направления, на которых мы можем предложить такие поездки: Мальдивские острова, Сейшелы, Маврикий, естественно, Арабские Эмираты, которые славятся самыми дорогими отелями, Катар. Эти направления удобны для россиян еще и с точки зрения логистики. Популярность набирает Африка — тоже экзотическое направление, по которому у нас появляется все больше интересных предложений.

— У вас образовался довольно обширный круг постоянных и при этом платежеспособных клиентов, который постоянно расширяется. Как выстраиваете отношения с теми, кто к вам обращается?

— Тот, кто приходит ко мне впервые, как правило, делает это по личной рекомендации кого-то из моих постоянных клиентов. Моя задача — создать у него ощущение, что он для нас самый важный клиент. Со мной в команде работают ассистенты, помощники, менеджеры, у каждого из которых свой функционал, но я участвую в планировании каждой поездки, лично отсматриваю все маршруты, задаю векторы, определяю ключевые моменты. О своих клиентах я знаю все. Их привычки, вкусы, интересы — все это я нащупываю в процессе общения и потом держу в голове.

Обычно люди озвучивают свои интересы, но я стараюсь не упираться в конкретные пожелания, всегда смотреть чуть шире и предлагать неочевидные решения. У нас команда 30 человек, над планированием одного путешествия работает иногда три – четыре менеджера, но окончательные варианты предложений всегда отбираю я.

Хочу заметить, что наши клиенты не обязательно звезды. Многие — просто наши постоянные клиенты, с которыми мы работаем много лет. И все они чувствуют себя самыми важными персонами, потому что видят очень-очень индивидуализированный подход.

— Ваша компания — член Ассоциации туроператоров СНГ. В чем вы видите свою задачу в этой организации?

— Нас пригласили в Ассоциацию за конкретные инициативы: еще несколько лет назад я выступила с предложением активнее продвигать нишу премиального туризма на территории СНГ. Натолкнуло меня на эту идею то, что ко мне все чаще стали обращаться состоятельные клиенты, проживающие за пределами России, на территории СНГ. Казалось бы, почему им не работать со своими родными специалистами? Однако в то время, когда в России ниша премиального туризма была уже достаточно развита, в странах СНГ с этим всё обстояло намного хуже. Там рынок был адаптирован под массовые продукты, агенты не понимали перспектив работы с клиентами из лакшери-сегмента. И я выступила с инициативой внедрить обучающие программы, проводить рабочие встречи с локальными представителями туристического бизнеса. Вести просветительскую работу, рассказывая о том, как повысить средний чек в агентстве, как привлекать взыскательных клиентов с хорошим доходом, готовых платить за дорогой туристический продукт, за уникальные впечатления. Культурное наследие стран СНГ поражает: Армения, Узбекистан, Азербайджан имеют столько достопримечательностей, столько возможностей культурных маршрутов. Это стало особенно ясно во время пандемии, когда страны СНГ заменили нам часть закрытого на тот момент европейского рынка, и туристы охотно туда ехали. Там действительно есть на что посмотреть, и можно делать эксклюзивные маршруты с сервисом, достойным клиентов уровня вип. И вот я выступила с инициативой развивать в странах СНГ вип-туризм и, собственно, провела ряд мероприятий, которые помогли это приблизить. Я давала безвозмездные консультации представителям локальной туристической отрасли, чтобы помочь им изучить потенциальных клиентов сегмента премиум и понять, какие продукты для них можно формировать.

— Своим опытом в туристической сфере вы делитесь на собственном образовательном онлайн-курсе «Сам себе travel-эксперт», на котором даете слушателям инструменты для правильной организации самостоятельных путешествий. Цифры впечатляют: на каждом потоке у вас учится примерно по 10 000 человек, а один из вебинаров собрал 35 000 слушателей. Как вам пришла в голову идея курса?

— Я создала этот курс, потому что хотела популяризировать путешествия для наших соотечественников. Я сама родом из маленького города и однажды поняла, что почти все мои друзья по школе и институту мало путешествуют, а кто-то и вообще ни разу не выезжал за границу. Часто такое домоседство объясняется не финансовыми проблемами, а страхом перед путешествиями. Поездки по пакетному туру с туроператором — и те многих пугают. Я вижу свою миссию в том, чтобы как можно больше людей полюбили путешествия и сделали их неотъемлемой частью своей жизни. Главной целью этого курса, в отличие от многих инфопродуктов, которые представлены на рынке, было не стремление заработать деньги, а потребность делиться с людьми вот этой энергетикой, этой любовью, этой страстью к тому, чем я занимаюсь.

Я начала с составления небольших чек-листов, гайдов для начинающих путешественников. Из этого родился курс, на котором я учу, как перестать бояться, как стать самостоятельным путешественником, как планировать свои поездки, и при этом за разумный бюджет. Интересно, что побочным эффектом курса стало то, что ко мне стали приходить учиться люди, которые уже работали в турагентствах. Многие потом говорили, что много лет работали менеджерами, но страстью к путешествиям по-настоящему прониклись лишь на моих курсах. Раньше я не думала, что это может кого-то вдохновить, но когда столкнулась вживую, поняла, что такой курс способен по-настоящему изменить чью-то жизнь. Ну а для меня эти курсы стали еще одним способом самореализации.