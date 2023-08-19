Миллиард евро есть? Дай! Зеленский начал попрошайничать в Стокгольме

Зеленский встретился с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Фото: REUTERS

19 августа президент Украины Зеленский попрошайничал в Стокгольме. Туда он отправился вместе с супругой.

- Рабочий визит вместе с первой леди в Швецию. Встречи с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, Королем Карлом XVI, королевой Сильвией, спикером Андреасом Норленом и председателями парламентских партий. Широкие украинско-шведские переговоры, - анонсировал Зеленский свою программу и пообещал, размахнувшись так, что чуть штаны не порвал. - Лично поблагодарю Швецию за поддержку нашей борьбы за свободу и независимость. Наша первоочередная задача – усиление украинских воинов на земле и в небе, развитие двустороннего сотрудничества, в частности в ОПК, европейская интеграция Украины и общая безопасность в евроатлантическом пространстве. Наша полная поддержка Швеции на пути в НАТО. Уверены, что вместе гарантируем надёжный мир во всем балто-черноморско-азовском регионе.

О том, что будет просить денег, сообщать не стал. То ли постыдился, то ли это подразумевалось само собой. Но особенно, конечно, доставило упоминание балто-черноморско-азовского региона. При том, что к Азовскому при Зеленском Украина перестала иметь какое-либо отношение, а скоро перестанет иметь его и к Черноморскому бассейну.

- Широкая повестка дня, но топ-приоритет – оборонное сотрудничество, в том числе мощные шведские БМП CV-90, - пояснил он позднее. - Наши воины уже эффективно используют их на передовой. Планируем также производить CV-90 в Украине.

В том, что ВСУ-ки используют шведскую БМП на поле боя, сомнений нет. Стокгольм пообещал Киеву 50 таких БМП, а Зеленский хочет закупить, на заемные, естественно, деньги еще около 1000 таких БМП. Ее, кстати, на Западе рекламировали как чудо-оружие, но на такой статус добротная БМП все же не тянет. Одну из этих машин наши бойцы подбили из относительно древнего РПГ-7, и сейчас ее с особым тщанием изучают российские конструкторы и инженеры. Впрочем, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на совместной пресс-конференции подтвердил намерение организовать совместное с Киевом производство CV-90 на территории Украины. Но, скорее всего сотрудничество будет сведено к тому, что шведы будут делать БМП и получать за это деньги, а на долю украинцев выпадет ее утилизация.

Совершенно неожиданно в Швеции Зеленский изменил, нет, не жене, гораздо хуже - американским истребителям F-16, на которые Киев сейчас коллективно молится с утра до вечера и с вечера до утра. У президента Украины появилась новая симпатия – шведские истребители "Грифон" (Gripen). Во-первых, они стоят дешевле американских истребителей, но главное – как заявил Зеленский, украинские пилоты уже проходят на них обучение.

- Я уверен, что "Грифоны" могут сделать нашу свободу гораздо более защищенной, - рассказал Зеленский. - Тестовые испытания "Грифонов" с участием украинцев – наших пилотов – уже начались.

Наверное, шведский язык украинские пилоты знают гораздо лучше английского. Или и в этом случае речь шла об авиасимуляторах и компьютерных играх? Наподобие того, играя на котором Зеленский в нахлобученных до носа очках виртуальной реальности смог "сбить" российский Ту-95.

Но главным вопросом для Зеленского все равно оставался вопрос денег. И тут ему почти удалось добиться желаемого.

- Кроме военной поддержки, Швецией принята стратегия примерно на полмиллиарда евро, - заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, но тут же легкий аромат перемоги был развеян тяжелым запахом зрады. - На восстановление Украины на несколько лет. Это начальная сумма, к проекту может присоединиться также частный бизнес.

Кроме того, по словам Никифорова, Швеция намерена передать Украине насосы для питьевой воды для пострадавших от разрушения Каховской ГЭС районов.

Он смог! Он выпросил. Пусть не сразу и не сейчас. Но есть с чем возвращаться в Киев или продолжить попрошайническое турне по Европе.