Советник президента Фадеев: нельзя бюрократически относиться к запрету видеоигр

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при Президенте России Валерий Фадеев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 18 августа, появилась информация о том, что на форуме «Армия - 2023» в ходе «круглого стола» «Компьютерные игры как фактор национальной обороны и безопасности» глава Совета по правам человека (СПЧ) при Президенте России Валерий Фадеев «призвал запретить видеоигры со сценами насилия и жестокости».

…- Прежде чем запрещать, надо во всем разобраться, - заявил Валерий Александрович в эфире Радио «Комсомольская правда». - На том «круглом столе», о котором идёт речь, были как раз показаны сцены из видеоигр - там офицер Советской Армии «жестоко расстреливает» каких-то других участников видеоигры. Ну, и на «круглом столе» говорили, что такого много.

Для начала надо посмотреть, изучить этот контент, а не запрещать все подряд.

Если, действительно, есть нечто такое - возмутительное, тогда надо принимать решение.

А, прежде чем принимать решение, необходимо сами видеоигры ввести в оборот информационной продукции. Понимаете, да?

- Конечно.

- Одно дело – книги, кино, а другое - видеоигры. Я об этом сказал.

- А кто этим должен заниматься? Кто должен видеоигры ввести, как вы сказали, в оборот? Кто должен признать видеоигры информационной продукцией?

- Не знаю. Это надо с законодателями обсуждать.

Так помпезно не надо это делать. Прежде чем что-то запрещать, надо аккуратно посмотреть - то ли мы запрещаем?

Если слишком бюрократически к этому отнестись, то сразу «поназапрещаем». Аккуратными надо быть. Вот моя несложная позиция.

- То есть, это - законодатели, какие-то профильные комитеты Госдумы?

- Конечно. И СПЧ готов принять участие, и те профессионалы в этом «круглом столе».

Да, он был в рамках армейского форума, который сейчас проходит в Кубинке.

Там участвовали серьезные профессионалы – и создатели игр, и сами игроки тоже были.

И вот обсуждалась такая проблематика, и хорошо, что на нее обратили внимание.

- Мы тоже обращаем на это внимание и очень хорошо, что вы расшифровали свою мысль и тезисы. Как всегда, четко и ясно.