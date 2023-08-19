Советник президента Фадеев: нельзя бюрократически относиться к запрету видеоигр

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при Президенте России Валерий Фадеев.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В субботу, 18 августа, появилась информация о том, что на форуме «Армия - 2023» в ходе «круглого стола» «Компьютерные игры как фактор национальной обороны и безопасности» глава Совета по правам человека (СПЧ) при Президенте России Валерий Фадеев «призвал запретить видеоигры со сценами насилия и жестокости».
…- Прежде чем запрещать, надо во всем разобраться, - заявил Валерий Александрович в эфире Радио «Комсомольская правда». - На том «круглом столе», о котором идёт речь, были как раз показаны сцены из видеоигр - там офицер Советской Армии «жестоко расстреливает» каких-то других участников видеоигры. Ну, и на «круглом столе» говорили, что такого много.
Для начала надо посмотреть, изучить этот контент, а не запрещать все подряд.
Если, действительно, есть нечто такое - возмутительное, тогда надо принимать решение.
А, прежде чем принимать решение, необходимо сами видеоигры ввести в оборот информационной продукции. Понимаете, да?
- Конечно.
- Одно дело – книги, кино, а другое - видеоигры. Я об этом сказал.
- А кто этим должен заниматься? Кто должен видеоигры ввести, как вы сказали, в оборот? Кто должен признать видеоигры информационной продукцией?
- Не знаю. Это надо с законодателями обсуждать.
Так помпезно не надо это делать. Прежде чем что-то запрещать, надо аккуратно посмотреть - то ли мы запрещаем?
Если слишком бюрократически к этому отнестись, то сразу «поназапрещаем». Аккуратными надо быть. Вот моя несложная позиция.
- То есть, это - законодатели, какие-то профильные комитеты Госдумы?
- Конечно. И СПЧ готов принять участие, и те профессионалы в этом «круглом столе».
Да, он был в рамках армейского форума, который сейчас проходит в Кубинке.
Там участвовали серьезные профессионалы – и создатели игр, и сами игроки тоже были.
И вот обсуждалась такая проблематика, и хорошо, что на нее обратили внимание.
- Мы тоже обращаем на это внимание и очень хорошо, что вы расшифровали свою мысль и тезисы. Как всегда, четко и ясно.