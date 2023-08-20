"Нужно разрушить стигму": Как волонтеры меняют отношение россиян к бездомным животным и учат ответственности

На сегодняшний день фонд «Ника», имеет два собственных приюта - они находятся в Зеленограде и Солнечногорске. Фото: соцсети фонда "Ника"

Быть хозяином питомца - большая ответственность. Многие кошки и собаки, которые сейчас живут на улице, когда-то были домашними. Заботой о них и поиском нового дома занимаются волонтеры. Но также волонтеры вынуждены заниматься воспитанием людей - чтобы таких историй становилось меньше.

Гостем программы "Доброволец" на Радио "Комсомольская правда" стала PR-директор фонда помощи бездомным животным "Ника" Софья Шлемина. Она рассказала о том, как работает фонд, как он помогает кошкам и собакам, а также о важности воспитании в России культуры обращения с домашними животными.

На сегодняшний день фонд «Ника», имеет два собственных приюта - они находятся в Зеленограде и Солнечногорске. Однако этим деятельность фонда не ограничивается - за 12 лет его волонтеры вышли за рамки заботы только о собственных подопечных и начали активно налаживать системное ответственное обращение с животными по всей стране. Это и работа в регионах, где недавно прошел фестиваль WOOF, и ежегодная работа с населением, и оказание льготных стерилизаций животных для малоимущих слоев населения.

И хотя сегодня проекты фонда охватывают всю Россию, когда-то все началось с одного человека.

"Все началось на самом деле с обычной волонтерской помощи, которую оказывала президент нашего фонда Вера Митина. Она ездила в местный зеленоградский приют, но когда она впервые туда попала, желая помочь животным, она, конечно, была удивлена тому, в каком состоянии были эти приюты. И с течением времени, помогая животным там, она решила создать свой фонд, зарегистрировать юридическое лицо. Люди очень активно откликнулись, помогали, жертвовали деньги, поэтому было понятно, что деятельность пора переводить в официальное русло. Так и родился фонд «Ника». Между прочим, нашим названием стала, в том числе, кличка первой подопечной фонда", - рассказала Софья Шлемина.

В 2014 году автономно от фонда был создан проект для защиты прав и интересов городских кошек - "Котоспас". Однако вскоре он стал частью программ "Ники" и является им до сих пор.

"Это такой очень важный проект по сохранению жизни, я бы сказала, кошачьих, которые часто оказываются замурованы в подвалах, в продухах подъездов, которых зачастую просто не видно, они не попадаются на глаза. Проект разработал целую систему того, как работать с такими животными, как их спасать. Это и установка фотоловушек на местах, в подвалах, где находятся кошки, это и отловные бригады, потому что кошек намного сложнее отлавливать, чем собак. И это, конечно, помещение потом этих подопечных в один из приютов нашего фонда и поиск нового дома. То есть это такая маршрутная карта для спасения животных, которые могут быть замурованы в доме под снос, например, или в доме, который является жилым", - рассказывает Софья Шлемина.

Она отмечает, что важная часть работы волонтеров - это сделать так, чтобы люди не относились к бездомным животным как к чему-то, что нужно истребить, от чего необходимо избавиться. Поэтому важно рассказывать про собак и кошек в приютах, знакомить с ними и мотивировать людей брать животных оттуда, а не покупать у заводчиков.

"Хотелось бы, чтобы эта тенденция немножко сменялась, чтобы полюса этого мнения менялись, и люди узнавали про приюты, про то, что бездомные животные, животные в приютах – это животные, которые могут стать компаньонами, прекрасными членами семьи, друзьями и т.д. В общем, какую-то стигму, так скажем, нужно бы разрушить, что мы и стараемся делать", - говорит Софья Шлемина.

Софья Шлемина отмечает, что культуру обращения с животными, - не только бездомными, но и домашними, - в России еще предстоит воспитывать. Учить людей был ответственными и добрыми. Чтобы кошки и собаки не оказывались на улице только потому, что вдруг надоели хозяину.

"Вам достаточно соблюдать ряд простых правил – кормить животное, заботиться о его здоровье, стерилизовать, прививать и т.д. То есть это такие процедуры базовые – прививка от бешенства, стерилизация, для того чтобы никаких заболеваний впоследствии не было. К сожалению, со стерилизацией есть небольшая проблема, это для многих дорого. Но существует ряд инициатив, в том числе у нашего фонда, по льготной стерилизации, в том числе домашних животных. Что касается других правил, это активность для собаки, выход из дома, ежедневное полноценное питание, развитие собаки (физическое, умственное, психическое), если необходимо, занятия с кинологом, но это нужно далеко не всегда. В общем, какие-то очень простые вещи. Никаких, наверное, особенных действий не нужно совершать, для того чтобы ваше животное было счастливо, просто быть внимательным, уважать питомца и заботиться о нем", - резюмирует Софья Шлемина.

СПРАВКА

Благотворительный фонд помощи бездомным животным “НИКА” начал свою работу в 2011 году с адресной помощи заброшенному приюту в г. Зеленоград, но за 10 лет своей работы вырос в организацию с устойчивой и системной деятельностью. Фонд разрабатывает и воплощает эффективные и гуманные практики, которые помогают сокращать количество безнадзорных животных на улицах и меняют отношение общества к бездомным животным в целом.