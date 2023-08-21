Подарить животному сладкие минуты общения или рассказать о нем в соцсетях: Волонтеры рассказали, как просто помочь кошкам и собакам из приютов

Фото: соцсети фонда "Ника"

Гостем программы "Доброволец" на Радио "Комсомольская правда" стала PR-директор фонда помощи бездомным животным "Ника" Софья Шлемина. Она рассказала о том, как живут животные в приютах, как можно им помочь, и почему так важна стерилизация домашних (и пока еще уличных) кошек и собак.

На сегодняшний момент у фонда "Ника" есть два собственных приюта, в которых проживает около 800 животных. Ежемесячно новый дом находят примерно 30 кошек и собак. Как отмечает Софья Шлемина, в приюте можно найти друга на любой вкус: есть там, помимо очаровательных дворняг, и породистые животные, есть старые и молодые, совсем котята и щенки, а также питомцы на любой характер - от активных и общительных до ленивых и независимых. Волонтеры знают о них все и готовы рассказать об этом будущему владельцу.

Помимо пристройства питомцев, в фонде также занимаются стерилизацией животных - не только бездомных, но и тех, чьим хозяевам не хватает средств на процедуру.

"Конечно, изначально каждый владелец в идеале должен задуматься о том, чтобы стерилизовать бездомное или домашнее животное, если оно у вас есть. Для этого не всегда, конечно, у людей есть условия. У нас есть такая программа, которая называется «Умная забота», и в ее рамках люди по льготной цене, по цене расходников могут стерилизовать свое животное. Также в эту услугу входит и чипирование питомца, и регистрация животного по желанию, и вакцинация. Поэтому это такая комплексная полезная услуга, которая у нас пользуется популярностью. К сожалению, сейчас нет возможности проводить полностью бесплатные стерилизации (раньше так было), но мы решили устроить такой месяц щедрости и доброты и помочь тем, у кого денег, может быть, нет совсем", - рассказала Софья Шлемина.

Также волонтеры стараются доносить мысль о том, что стерилизация - это важно. Она не только защищает питомца от нежелательного потомства, но и может обезопасить от многих заболеваний, и продлить жизнь.

"Мы даже недавно спрашивали у наших подписчиков, у наших сторонников: что вы думаете про стерилизацию? Большинство писало, что животное стерилизовано, и замечательно, потому что был опыт их жизни с животным, которое не был стерилизовано, но в более старшем возрасте страдало от заболеваний, вызванных как раз отсутствием стерилизации. Это и онкологические заболевания, воспаление репродуктивной системы и т.д. Да, мифы есть, но я здесь, чтобы их развеять, и сказать, что это достаточно простая и уже очень наработанная и эффективная процедура, которую ветеринарные врачи зачастую делают просто в потоковом режиме. Обычно период восстановления занимает от 1 до 5 дней, и никаких осложнений зачастую не вызывает. Но если вы переживаете, можно сделать предварительное обследование, или если у животного есть какие-то заболевания хронические, и так вы обезопасите точно, снизите вообще все риски", - рассказала Софья Шлемина.

Тем, кто желает помочь бездомным животным, она дала несколько советов, как можно это сделать. Софья Шлемина подчеркнула - кошкам и собакам в приютах важна любая помощь, от информационной до материальной.

"Если вы хотите помочь самым простым путем, то можно подписаться на регулярные пожертвования в фонд, который вам нравится, которому вы доверяете (это обычно занимает минуту от силы). Отключить подписку по желанию можно в любой момент. Но если вы хотите помогать не финансово, а как-то иначе, то, во-первых, наши приюты открыты для посещения, с четверга по воскресенье можно приехать в Зеленоград, погулять с собаками, подарить им те сладкие минуты или полчасика социализации, которой им очень и очень не хватает. Если нет желания ехать, то всегда можно помочь информационно. Простой репост, рассказать о животном друзьям, коллегам, кому угодно. Это всегда очень помогает. На этом помощь не ограничивается. Если вы специалист в какой-то сфере, пишете классные тексты или вы юрист, бухгалтер, фотограф, можете всегда помочь, оказать, так сказать, свои услуги pro bono на благотворительной основе. Это тоже классная помощь, мы всегда принимаем такие инициативы", - подчеркнула Софья Шлемина.

СПРАВКА

Благотворительный фонд помощи бездомным животным “НИКА” начал свою работу в 2011 году с адресной помощи заброшенному приюту в г. Зеленоград, но за 10 лет своей работы вырос в организацию с устойчивой и системной деятельностью. Фонд разрабатывает и воплощает эффективные и гуманные практики, которые помогают сокращать количество безнадзорных животных на улицах и меняют отношение общества к бездомным животным в целом.