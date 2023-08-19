Во Франции начато расследуют таинственную смерть генерала, отвечавшего за восстановление собора Нотр-Дам

Жана-Луи Жоржелен был назначен президентом Франции куратором реконструкции пострадавшего в 2019 году от сильного пожара парижского собора Нотр-Дам Фото: REUTERS

В Пиренеях найдено тело бывшего начальника Генштаба французской армии, генерала Жана-Луи Жоржелена.

74-летний отставной генерал был в свое время назначен президентом Франции куратором реконструкции пострадавшего в 2019 году от сильного пожара парижского собора Нотр-Дам, являющегося одним из символов французской столицы.

Пока лишь известно, что Жоржелен отправился в горы в составе группы альпинистов и перестал выходить на связь в пятницу. После того, как он не вернулся в лагерь, были начаты его поиски.

В результате мертвого Жоржелена обнаружили в расщелине горы Валье, неподалеку от перевала Фостен.

Президент Франции Эммануэль Макрон написал в своем Твиттере, что «со смертью генерала нация потеряла одного из своих великих солдат, Франция – одного из своих великих служителей, а Нотр-Дам – главного управляющего своим возрождением».

Пока смерть Жоржелена рассматривается как несчастный случай. Однако во французских СМИ и соцсетях звучат несколько версий произошедшего: генерала якобы могли убить в качестве мести за «подвиги» армейских подразделений, которыми он в разное время командовал в Алжире, бывшей Югославии, Афганистане и Кот-д`Ивуаре. Также некоторые не исключают, что Жоржелену стали известны детали коррупционных схем, использовавшихся при реконструкции Нотр-Дама.

После пожара Макрон пообещал, что собор будет восстановлен за пять лет. В 2019 году многие сочли это чрезмерно оптимистичным прогнозом, учитывая тот факт, что огонь нанес Нотр-Даму масштабные повреждения.

Также известно о конфликте, вспыхнувшем между Жоржеленом и главным архитектором проекта реконструкции собора Филиппом Вильневом. Вильнев считал, что сгоревший шпиль собора можно заменить не точной копией, а более современной альтернативой. Генерал тогда публично предложил Вильневу «заткнуть рот».