"Дырявая" память - не проблема: почему полезно забывать информацию

«Оперативная память» мозга перегружена событиями Фото: Shutterstock

Забывать какие-то вещи и помнить не все может быть полезно. Посмотреть на феномен «забывания» как на часть процесса обучения решили нейробиологи и неврологи из Тринити-колледжа в Дублине.

Нейробиологи предположили, что наша способность помнить и вспоминать определённые события зависит от обратной связи из окружающего мира и от предсказуемости окружающей среды. И что забывание может быть не ошибкой, а особенностью работы мозга, которая позволяет выстраивать динамическое взаимодействие с изменяющейся внешней средой.

Если наш предыдущий опыт больше не адекватен изменившейся среде, то и хорошо, что мы забыли о том, а как оно было раньше. Это позволяет нам не цепляться за прошлое, а продолжать развиваться в настоящем. Так что забвение может быть положительным изменением, которое улучшит наше самочувствие.

КАК ПРОХОДИЛ ЭКСПЕРИМЕНТ

Чтобы проверить гипотезу, команда изучила такую форму забывания, когда различные события, происходящие близко во времени, могут привести к забыванию недавно сформированных воспоминаний. То есть, «оперативная память» мозга перегружена событиями, они конкурируют по важности и что-то из них забывается.

Протестировать решили лабораторных мышей. Сначала у них закреплялась ассоциация с определённым объектом в контексте действия и в определенной комнате. Затем мышам предлагали распознать или, можно сказать, «вспомнить» этот объект в новых условиях. Мыши забывали полюбившуюся им фигуру, если конкурирующим более свежим переживаниям позволяли «мешать» первому воспоминанию. То есть, новый объект в новой ситуации был для мышек важнее, чем тот, старый, хотя и прошло совсем немного времени.

ГДЕ ХРАНЯТСЯ НАШИ ВОСПОМИНАНИЯ?

Команде доктора Томаса Райана, адъюнкт-профессора Школы биохимии и иммунологии и Института неврологии Дублинского Тринити-колледжа, удалось определить и ту область мозга, где хранятся воспоминания. Это ансамбли нейронов, которые называют «инграммными клетками», и успешное извлечение воспоминаний требует реактивации этих ансамблей нейронов.

Непрерывный поток изменений в окружающей среде приводит к кодированию множества таких инграмм, которые конкурируют между собой и побеждают те воспоминания, которые наиболее важны для нас здесь и сейчас.

- Поэтому, в то время как некоторые воспоминания могут сохраняться нетронутыми, другие будут подвергаться влиянию новой поступающей и преобладающей информации. Однако нарушенные воспоминания все еще могут быть реактивированы окружающими сигналами, новыми переживаниями, и привести к новому поведению, - говорит доктор Ливия Ауторе, аспирант Ирландского исследовательского совета (IRC).

Получается, что «естественное забывание», с одной стороны, позволяет нам учиться новым действиям и поведению, более подходящему для изменившейся ситуации, а с другой стороны, оно обратимо при определенных обстоятельствах. А значит понимание механизма этого процесса может иметь важное значение в лечении болезненных состояний — например, у людей, живущих с болезнью Альцгеймера, когда повседневные процессы забывания могут быть ошибочно активированы заболеванием мозга.

КАК ЗАПОМНИТЬ ЛУЧШЕ

В том, чтобы запомнить что-то надолго важную роль играют наши эмоции и частота, с которой мы «натыкаемся» на запоминаемый объект.

Результаты ряда исследований показывают, что эмоции играют важную роль на различных специфических этапах запоминания и формирования воспоминаний, а также во время припоминания. Например, когнитивный психолог Дональд Маккей и группа исследователей проводили тест, в котором просили запоминать ряд слов, напечатанных определённым цветом. А затем просили припомнить цвет, а дальше – само слово. Оказалось, что крепкие словечки или табуированные, запрещенные культурой, запоминались намного лучше, чем нейтральные слова.