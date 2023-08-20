"Дырявая" память - не проблема: почему полезно забывать информацию

«Оперативная память» мозга перегружена событиями
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Забывать какие-то вещи и помнить не все может быть полезно. Посмотреть на феномен «забывания» как на часть процесса обучения решили нейробиологи и неврологи из Тринити-колледжа в Дублине.
Нейробиологи предположили, что наша способность помнить и вспоминать определённые события зависит от обратной связи из окружающего мира и от предсказуемости окружающей среды. И что забывание может быть не ошибкой, а особенностью работы мозга, которая позволяет выстраивать динамическое взаимодействие с изменяющейся внешней средой.
Если наш предыдущий опыт больше не адекватен изменившейся среде, то и хорошо, что мы забыли о том, а как оно было раньше. Это позволяет нам не цепляться за прошлое, а продолжать развиваться в настоящем. Так что забвение может быть положительным изменением, которое улучшит наше самочувствие.
Чтобы проверить гипотезу, команда изучила такую форму забывания, когда различные события, происходящие близко во времени, могут привести к забыванию недавно сформированных воспоминаний. То есть, «оперативная память» мозга перегружена событиями, они конкурируют по важности и что-то из них забывается.
Протестировать решили лабораторных мышей. Сначала у них закреплялась ассоциация с определённым объектом в контексте действия и в определенной комнате. Затем мышам предлагали распознать или, можно сказать, «вспомнить» этот объект в новых условиях. Мыши забывали полюбившуюся им фигуру, если конкурирующим более свежим переживаниям позволяли «мешать» первому воспоминанию. То есть, новый объект в новой ситуации был для мышек важнее, чем тот, старый, хотя и прошло совсем немного времени.
Команде доктора Томаса Райана, адъюнкт-профессора Школы биохимии и иммунологии и Института неврологии Дублинского Тринити-колледжа, удалось определить и ту область мозга, где хранятся воспоминания. Это ансамбли нейронов, которые называют «инграммными клетками», и успешное извлечение воспоминаний требует реактивации этих ансамблей нейронов.
Непрерывный поток изменений в окружающей среде приводит к кодированию множества таких инграмм, которые конкурируют между собой и побеждают те воспоминания, которые наиболее важны для нас здесь и сейчас.
- Поэтому, в то время как некоторые воспоминания могут сохраняться нетронутыми, другие будут подвергаться влиянию новой поступающей и преобладающей информации. Однако нарушенные воспоминания все еще могут быть реактивированы окружающими сигналами, новыми переживаниями, и привести к новому поведению, - говорит доктор Ливия Ауторе, аспирант Ирландского исследовательского совета (IRC).
Получается, что «естественное забывание», с одной стороны, позволяет нам учиться новым действиям и поведению, более подходящему для изменившейся ситуации, а с другой стороны, оно обратимо при определенных обстоятельствах. А значит понимание механизма этого процесса может иметь важное значение в лечении болезненных состояний — например, у людей, живущих с болезнью Альцгеймера, когда повседневные процессы забывания могут быть ошибочно активированы заболеванием мозга.
В том, чтобы запомнить что-то надолго важную роль играют наши эмоции и частота, с которой мы «натыкаемся» на запоминаемый объект.
Результаты ряда исследований показывают, что эмоции играют важную роль на различных специфических этапах запоминания и формирования воспоминаний, а также во время припоминания. Например, когнитивный психолог Дональд Маккей и группа исследователей проводили тест, в котором просили запоминать ряд слов, напечатанных определённым цветом. А затем просили припомнить цвет, а дальше – само слово. Оказалось, что крепкие словечки или табуированные, запрещенные культурой, запоминались намного лучше, чем нейтральные слова.