О нештатной ситуации на борту автоматической станции «Луна-25» сообщил Роскосмос. Фото: НПО имени Лавочкина

Что случилось на борту станции “Луна-25”? Есть ли шансы продолжить экспедицию? Об этом мы поговорили с экспертом в ракетно-космической области Александром Железняковым.

- Александр Борисович, 20 часов станция не выходит на связь. Такой промежуток времени это уже фатально? Или есть шансы вернуть станцию под контроль?

- Во-первых, откуда информация, что станция не выходит на связь?

- Тогда давайте попробуем разобраться, что же именно сказал “Роскосмос” в своем сообщении о нештатной ситуации на борту (см. ДОСЛОВНО).

- Ничего по сути дела он не сказал. Это сообщение можно трактовать как угодно. Да, есть слухи, что станция не выходит на связь, но официально-то этого никто не подтвердил. Давайте подождем немножко, дождемся официальной проверенной информации и тогда будем строить какие-то гипотезы. А сейчас все это сотрясение воздуха. “Роскосмос” заявил, что они работают над анализом ситуации, а как они это делают и какая информация у них есть, что они анализируют - это неизвестно, к сожалению. Реальной информации у меня нет, а слухи я не комментирую.

- Роскосмос писал, что приборы зафиксировали удар микрометеорита по естественному спутнику, кажется, речь шла об ударе по Луне. Могла ли сама “Луна-25” в свою очередь столкнуться с микрометеоритом на лунной орбите?

- Нет, это был удар микрометеорита по поверхности станции. Это произошло, когда аппарат пересекал метеорный поток Персеиды. На борту станции установлен прибор Пылевой мониторинг Луны - именно он зафиксировал столкновение с микрометеоритом. Но это как раз явление обыденное, микрометеориты фиксируют и приборы Международной космической станции и другие аппараты. Но микрометеорит оставляет едва заметный след и, конечно, он не может привести к каким-то другим последствиям. Для того, чтобы “Луна-25” вышла из строя нужен удар не микрометеорита, а какого-то более увесистого объекта.

- Но ведь во время аналогичного инцидента на МКС, когда микрометеорит попал в пилотируемый корабль “Союз МС-22”, он вывел корабль из строя, сажать его пришлось без космонавтов.

- Это официальная версия. На самом деле у нас было два инцидента с небольшим промежутком времени - с пилотируемым “Союзом” и грузовым “Прогрессом”. Это довольно странно. Я в этой версии до конца не уверен. Что касается “Луны-25”, то маловероятно, что микрометеорит мог сыграть какую-то роль. Хотя, чисто теоретически, сейчас, пока не будет официальной подтвержденной информации, нельзя исключить никакую ситуацию.

ДОСЛОВНО

Официальное сообщение Роскосмоса о ситуации на борту зонда “Луна-25”

“Сегодня (19 августа - Ред.) в соответствии с программой полёта «Луны-25», в 14:10 был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции, на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами. В настоящее время специалистами группы управления ведется анализ ситуации".

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