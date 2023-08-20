Бойцы и мирные жители трепетно хранят флаг России у сердца: «Бело-сине-красный» обрел новые смыслы в зоне спецоперации

Люди с освобожденных территорий наполняют сейчас бело-сине-красный флаг новыми смыслами и эмоциями Фото: Дмитрий СТЕШИН

Наш бело-сине-красный флаг только официально старый, исторический, утвержденный в незапамятные времена Петром Первым. В реальности – флаг новый, старый лишь цветовой образ. Символы без наполнения эмоциями «не работают», практически не имеют смысла – как орнамент на кафельной плитке в ванной. Мы много лет строили наш флаг, наполняли его – подвигами, пролитой кровью, слезами горя и радости. Всякое было. И снимали, уходя и водружали. Это был очень тяжелый путь.

Во второй раз, флаг пришел в самый неоднозначный период нашей истории – путч ГКЧП, успешное подавление, развал СССР. Сейчас смотришь на эти события из 21-го века и понимаешь их трагичность. А тогда практически все радовались, ждали какой-то новой жизни – богатой, свободной, веселой и она быстро пришла в виде диких 90-х годов, ставших уже именем нарицательным. Я помню, что новый флаг не нравился и условно «левым» и условно «правым». Коммунисты величали его «власовской тряпкой», а имперцы – «коммерческим». И только те, кто был в середине, молча воевали под ним в кровопролитных конфликтах, вспыхнувших как-то одновременно по границам бывшей советской Империи.

Именно восстание на Донбассе показало удивительное. Для бывших жителей Украины, наш, трехцветный флаг, безоговорочно был символом России. Без самокопаний и дискуссий. Я помню летом 2014 года, окраина Славянска, блокпост Химик. Мне показали российский флаг, истерзанный осколками и «вторичной осыпью» от бетонных блоков. Танки ВСУ вышли к блоку на прямую наводку и начали его «разматывать». Флаг удержался, танки отогнали тухлыми ПТУРами (противотанковыми управляемыми ракетами – прим. авт.). Эти ПТУРы – срабатывали через один или каждый пятый, как повезет. И нужно было иметь огромное мужество, чтобы выйти с таким сомнительным оружием, против бронированных монстров. Но, ребята вышли и победили. Боец, показавший мне флаг, дал потрогать уголок полотнища. Мне показалось, что на истерзанную ткань записалось все, как на магнитную ленту – ярость обреченных, их задавленный страх и восторг победы. Боец убрал флаг во внутренний карман «горки», к сердцу. И для меня, «бело-сине-красный» родился еще раз.

Лето 2022, мелитопольский мальчишка, выпросил у военкора «КП» нашивку в виде флага Фото: Дмитрий СТЕШИН

Весной, во время штурма Мариуполя, флаг захотели носить все, в виде нашивок. Они демаскировали, конечно, но люди понимали бремя и ответственность. Трагически погибший Владлен Татарский подарил мне мешок с нашивками в виде флага, на липучках. Много, штук двести, наверное. И за минувший год я раздал почти все, остались две штуки в бардачке машины, на самый крайний случай.

Я раздавал нашивки с флагом сразу по десять штук – подразделению «мобиков», занявших один из первых блоков на окраине Мариуполя. У меня просили их местные жители – взрослые и дети, и я дарил. Пару раз, когда нашивок не было под рукой, снимал с себя. Крайний раз дарил неделю назад, на Запорожском фронте, на Ореховском направлении. Заплутал, заехал на какой-то карьер, спросить дорогу, и дед-сторож спросил: «Нет ли нашивочки с флагом?». Была, предпоследняя.

Меня, 30 лет прожившего под сенью нашего Флага, до сих пор поражает трепетное отношение к нему людей с освобожденных территорий. Именно они наполняют сейчас этот флаг новыми смыслами и эмоциями.