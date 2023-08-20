Движение Первых отправило в приюты для животных более тысячи килограммов корма

В Москве к акции присоединились сотрудники центрального аппарата Движения Первых во главе с заместителем председателя правления Наталией Мандровой. Фото: будьвдвижении.рф

Участники Движения Первых, в рамках акции «Лапа помощи», собрали для бездомных собак и кошек больше тысячи килограммов корма. А еще - организовали для приютов сбор лекарств, амуниции, лежаков и предметов гигиены. Мероприятия, посвященные Дню бездомных животных, прошли в Казани, Липецке, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Москве и Московской области, в Свердловской, Омской, Курганской, Калининградской, Брянской, Нижегородской, Ростовской, Волгоградской и Мурманской областях, в республиках Адыгея, Удмуртия и Бурятия, а также на Сахалине, Камчатке, в Забайкалье и Ханты-Мансийском автономном округе — Югра.

В Москве к акции присоединились сотрудники центрального аппарата Движения Первых во главе с заместителем председателя правления Наталией Мандровой. Они посетили ростокинский приют «Красная сосна», в котором содержатся 350 собак.

Активисты посетили ростокинский приют «Красная сосна», в котором содержатся 350 собак. Фото: будьвдвижении.рф

«Привить детям и молодежи стремление помогать беззащитным и объяснить высокую социальную значимость работы волонтера можно только личным примером. Поэтому во Всемирный день помощи бездомным животным команда центрального офиса Движения Первых вместе с детьми посетила один из московских приютов, чтобы погулять и поиграть с собаками, которые нуждаются в заботе человека. Более 170 килограммов корма, а также амуниции и необходимых вещей мы собрали и привезли для животных, которые здесь живут. Уверена, эта инициатива станет доброй традицией Движения Первых», – подчеркнула Наталия Мандрова.

Ребята активно включились в работу - они помогали прибрать и покрасить вольеры на территории приютов, а также выгуливали животных. Многие юные активисты Движения Первых даже всерьез задумались о том, чтобы забрать питомцев к себе домой.

«Я люблю животных и считаю, что, когда ты заводишь питомца, то лучше взять его из приюта. В нем ты найдешь не только верного друга, но и сможешь изменить его судьбу», – рассказала участница «Движения Первых» Дарья Галеева из Курганской области.

Многие юные участники Движения Первых всерьез задумались о том, чтобы забрать питомцев к себе домой. Фото: будьвдвижении.рф

Акция «Лапа помощи» никого не оставила равнодушным. К душевному порыву мальчишек и девчонок присоединились артисты, спортсмены, блогеры и общественные деятели. Среди них актер Леонид Ярмольник, певец Денис Клявер, директор благотворительного фонда Светлана Сафонова, ведущая Первого канала Светлана Цветкова, телеведущая, актриса и общественный деятель Светлана Бондарчук, актриса театра и кино Екатерина Волкова, народный артист России и депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Певцов, а также популярные блогеры Айвелу, Роман Гриценко, Woinoff, Bannikov. Все они поделились своими историями настоящей дружбы с животными, которые когда-то были бездомными.

«Хочу напомнить всем цивилизованным людям, что феномен бездомного животного – это следствие действий человека. До появления человека на Земле не было бездомных животных, были дикие животные. И те животные, которые находятся сейчас в приютах – это потомки выброшенных, которые выжили и продолжают жить, но уже без хозяев. Бездомность – это преступление человека, который приручает и потом вышвыривает. Что касается моей семьи, то моя первая собака в жизни была дворняга, мы взяли ее из приюта и девять лет она была членом нашей семьи. Последние годы она серьезно болела, но не показывала это, удивительное существо, исключительной доброты и преданности», - рассказал Дмитрий Певцов.

Партнер акции - сеть зоомагазинов «Четыре лапы» передала в приюты для животных почти 150 кг корма для собак и кошек.

Акция «Лапа помощи» никого не оставила равнодушным. Фото: будьвдвижении.рф

Стоит отметить, что накануне Движение Первых провело опрос для ребят от 8 до 18 лет, в котором уточнялось желание помогать бездомным животным. По итогам исследования выяснилось, что 92% респондентов готовы стать волонтерами. При этом бездомным животным хотят помогать в равной степени ребята младшего школьного возраста и старшеклассники. Участниками исследования стали 4642 человека.

Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.

Свое название Движение Первых получило по итогам голосования на I Съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Среди основных миссий участников – «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первыми».

Деятельность Движения направлена создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, профессиональную ориентацию детей, а также на организацию досуга.

Вступить в Движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.