Дочка Юлии Началовой: «Мама навсегда останется для меня ориентиром, но я хочу быть Верой Алдониной!»

Дочка Юлии Началовой Вера унаследовала от нее музыкальный талант и невероятной красоты глаза Фото: Личный архив героя публикации

У Юлии Началовой, которой не стало четыре года назад, подрастает достойная смена: 16-летняя дочка певицы Вера унаследовала от нее музыкальный талант и невероятной красоты глаза. Вера поет, играет в театре и уже выступает на большой сцене. Совсем скоро она споет на сцене Кремлевского дворца по случаю Дня знаний. Кстати, в этом году наследница Началовой пойдет уже в последний класс. Вера крайне редко дает интервью, но для KP.RU сделала исключение.

- Вера, как и где ты провела лето?

- Это лето у меня было насыщенным. Часть своих каникул я провела с папой (футболистом Евгением Алдониным, — прим. Ред.) и его семьей в Турции. Плавала, загорала, читала и просто отдыхала. Для нашей семьи многое значат поездки в Воронежскую область и Краснодарский край. Воронеж – родина мамы, Апшеронск – родной город бабушки Таи. На Кубани нас всегда тепло встречают родственники, в том числе троюродная сестренка Эвелина, для которой я стала крестной мамой.

Вера поет, играет в театре и уже выступает на большой сцене Фото: Личный архив героя публикации

- Как часто видишься с папой?

- С папой я вижусь нечасто, особенно в течение школьного года, из-за его и моей занятости.

- Наверняка, тебя часто сравнивают с мамой? Как ты на это реагируешь?

- Я очень горжусь своей мамой — и как человеком, и как артисткой. Сравнений с ней ни в коем случае не боюсь, скорее наоборот, радуюсь им. Но мне не хотелось бы превратиться просто в копию мамы. Она была уникальна, повторить ее не сможет никто. Да и с моей стороны не думаю, что это было бы верно. Мне пока еще только предстоит пройти свой жизненный и творческий путь. А мама всегда останется для меня ориентиром, гордостью и абсолютным мастером своего дела, на которого я буду равняться.

- Какие советы мамы тебе до сих пор помогают в жизни?

- Если берешься за какое-то дело, то нужно выполнить его хорошо и довести до конца.

Ближайшее выступление Веры Алдониной состоится в Государственном Кремлевском Дворце Фото: Личный архив героя публикации

- Ты уже давно поешь, играешь в театре, выступаешь на сцене (в том числе, с крестной Ларисой Долиной). Расскажи, над каким проектом ты сейчас работаешь?

- Ближайшее мое выступление состоится в Государственном Кремлевском Дворце. Я принимаю участие в концерте, который посвящен Дню знаний. На сегодняшний день поступает достаточно много предложений, и некоторые из них меня заинтересовали. Но об этом пока рано рассказывать.

- Кто сейчас выступает твоим продюсером или директором?

- На данный момент моя команда – дедушка и бабушка, с которыми я живу. Я им очень благодарна.

Сейчас Вера живет с бабушкой и дедушкой Фото: Личный архив героя публикации

- Крестная Лариса Долина дает тебе какие-то советы по вокалу или тому, как держать себя на сцене? Часто видитесь?

- Да, несомненно. У нас уже даже состоялся дуэт. Мы исполнили песню «Телефонная книжка» на сцене «Крокус Сити Холл», где в апреле этого года Лариса Александровна отмечала 50-летие своей творческой деятельности. Мне было безумно приятно принять участие в таком грандиозном мероприятии. Конечно, она дает советы, подсказывает какие-то нюансы, которые пригодятся мне на сцене. Вообще находиться рядом и наблюдать, как работает такая профессиональная артистка – это уже бесценный урок. Учитывая нашу загруженность, видимся не часто, но в важные для нас даты мы всегда рядом. Например, каждый год моя школа «Интеграция XXI век» проводит отчетные концерты в ММДМ. И в этом году крестная пришла поддержать меня. Это очень приятно!

- Помимо творчества, есть какие-то хобби?

- Если говорить о спортивных хобби, то в младших классах ходила на фигурное катание в школе. И теперь в новогодний сезон могу легко осилить поход на каток с друзьями. А этим летом у меня было несколько занятий по теннису, которые мне безумно понравились. В детстве я занималась теннисом каждое лето, когда проводила свои каникулы в Крыму у бабушки Лены. Еще я занимаюсь рисованием, дизайном костюмов для школьных театральных постановок и платьев для некоторых моих выступлений — все мои увлечения так и иначе связаны с творчеством.

- Вера, у тебя естественная красота. В отличие от ровесниц, ты не бежишь делать ресницы, колоть губы и наращивать волосы. Поделись своими секретами красоты.

- Каких-либо секретов у меня нет. Начиная с 8-9 лет, когда мама уезжала на гастроли, я приходила в ее комнату и делала себе макияж. Наносила его так, что не всегда с первого раза можно было смыть. Сейчас я все еще продолжаю тренироваться. На мой взгляд, самое главное — рассмотреть в себе красоту без макияжа и других прикрас. Это не всегда легко. Ведь у всех бывают плохие дни, когда мы смотрим на мир, на себя и на людей вокруг совсем иначе, чем обычно. Главное — не теряться среди этих серых дней, даже, когда очень трудно искать красоту и любовь в себе.

- В обычной жизни красишься?

- Да, я довольно часто крашусь. Мне нравится экспериментировать с разными образами и красками. Яркость макияжа зависит от мероприятия, на которое я собираюсь. Однако и без мейкапа чувствую себя уверенно.

Девушке нравится экспериментировать с разными образами Фото: Личный архив героя публикации

- Ты перешла в последний класс? У тебя есть любимые предметы? На какие оценки учишься?

- Да, верно, в последний класс. Пожалуй, любимые уроки в школе остаются неизменными уже который год — литература и английский язык. А оценки у меня бывают разные. В принципе я хорошистка.

- У тебя есть лучшая подруга?

- У меня есть несколько близких подруг и друзей.

- Мальчики в школе, наверняка, за тобой бегают! Ты кому-то симпатизируешь?

- Сейчас в школе за мной будут бегать только экзамены (улыбается).

- Уже думала, в какой институт хочешь поступать? Кем хочешь стать?

- Я рассматриваю, прежде всего, театральные ВУЗы, но с музыкальной направленностью. Есть варианты, которые очень нравятся, но пока боюсь загадывать.

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