"Силиконовый скандал" не утихает: в операционной Хайдарова медики оперируют без перчаток, жертвам начали выплачивать компенсации

Тимур Хайдаров с супругой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

С момента начала «силиконового скандала», когда певица Слава публично объявила, что Тимур Хайдаров изуродовал ей грудь, прошел уже месяц. Из хороших новостей: с пострадавшими от рук звездного хирурга, как мы уже сообщали ранее, начали связываться представители клиник и предлагать компенсации. По словам известного адвоката Елены Сениной, кто-то из жертв даже уже получил выплаты. Из прочих известий: изучая соцсети Хайдарова и его команды (отметим, что все аккаунты открытые!), юрист наткнулась на видео и фото из операционной, где медперсонал проводит операции, и на их руках не видно хирургических перчаток.

Кадры из операционной находятся в открытом доступе. Фото: соцсети Тимура Хайдарова и Отабека Раджабова

«Фотографии и видео из операционной находятся в открытом доступе в соцсетях «Одноклассники» и ВК самого Хайдарова и его брата Отабека Раджабова, который работает вместе с ним. Любой может зайти и сам все увидеть», — рассказала KP.RU Елена Сенина.

Также адвокат сообщила, что после певицы Славы еще около 50 человек побывали на приеме у руководителя Росздравнадзора Романа Курынина. Елена Сенина, которая собственно и организовала эти встречи, также присутствовала.

Адвокат Елена Сенина и певица Слава Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«GMT Clinic и Olymp Clinic, где раньше работал Хайдаров, связываются с недовольными клиентками с целью урегулирования разногласий и возможных компенсаций. Некоторым компенсации произведены, — отмечает юрист. — С точки зрения пострадавших, это правильная позиция. Они благодарны Славе, Любови Успенской и мне, как адвокату, так как именно после наших совместных действий клиники начали вести диалог с пациентами. Лед тронулся. Однако, iQPlastique — медучреждение, в котором в настоящее время работает Тимур Хайдаров, никаких шагов, чтобы разобраться в ситуации и найти диалог со своими собственными пациентами, не предпринимает».

Тимур Хайдаров преображал и Филиппа Киркорова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Добавим также, что ранее адвокат Хайдарова Александр Добровинский заявлял, что никаких компенсаций не будет, но мы видим обратное. Многие женщины (а пострадавших оказалось около 60 человек) боялись связываться с Хайдаровым, так как он позиционировал себя, как медийного врача с огромным количеством связей. Возможно, так оно и есть — в ходе «силиконового скандала» Тимура поддержали Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Гоар Аветисян и многие другие. Но это не отменяет тот факт, что многие женщины, заплатив огромные деньги, получили результат, далекий от ожидаемого, а кто-то просто уродство с некрозом в придачу. Если бы ни Слава, Любовь Успенская и Елена Сенина (которая подала 28 обращений в самые разные инстанции), возможно, правда бы никогда не выплыла наружу.

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