Герой спецоперации «Z» старший лейтенант Кулаков забросил в люк командира вражеского танка гранату

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, а все потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Беспрерывное изучение врага сделает тебя великим полководцем», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А командирам повторял: «Начальник на войне не должен себя ничем связывать, а поступать соответственно обстоятельствам и всегда быстро».

ВЫСЛЕДИЛ И УНИЧТОЖИЛ КОЧУЮЩИЙ МИНОМЕТ

Ефрейтор Илья Носов

Ефрейтор Илья Носов Фото: Минобороны РФ

«В ходе специальной военной операции подразделение, в составе которого действовал стрелок-помощник гранатометчика ефрейтор Илья Носов, выполняло боевую задачу по обороне населенного пункта.

Илья, находясь на наблюдательном посту вблизи населенного пункта, обнаружил кочующий миномет противника, установленный на пикапе. Скрытно заняв огневую позицию, ефрейтор Носов открыл огонь из гранатомета по автомобилю националистов и уничтожил его. Националисты открыли ответный огонь из стрелкового оружия. Но, несмотря на это Илья Носов продолжил вести огонь по противнику, поразив часть боевиков. Благодаря мужественным и самоотверженным действиям ефрейтора Носова противник был уничтожен, что не позволило организовать скрытную атаку на подразделения российских войск».

ЗАБРОСИЛ В ЛЮК ВРАЖЕСКОГО ТАНКА ГРАНАТУ

Гвардии старший лейтенант Илья Кулаков

Гвардии старший лейтенант Илья Кулаков Фото: Минобороны РФ

«Гвардии старший лейтенант Илья Кулаков вместе с подчиненным личным составом выполняли боевую задачу по обороне позиций российских войск. Украинские боевики предприняли попытку прорыва позиций оборонительного рубежа роты Ильи. Кулаков, заметив движение техники и пехоты противника, своевременно подал команду личному составу изготовиться к бою. Заняв огневую позицию и подпустив противника поближе, гвардии старший лейтенант Кулаков открыл огонь из РПГ по вражеской технике. Прицельным огнем Илья подбил 2 вражеских танка. Противник, начав нести потери, после непродолжительного боя, отступил на исходный рубеж. Также, в ходе боя, Кулаковым был обнаружен и уничтожен из стрелкового оружия вражеский БПЛА квадрокоптерного типа, несшего на себе ВОГ.

Несмотря на понесенные ранее потери, противник предпринял повторную попытку прорыва рубежа обороны на данном направлении. Но благодаря грамотному командованию Кулакова данная попытка была пресечена. В бою Илья с грамотно занятой огневой позиции вел огонь по противнику из РПГ, благодаря чему вывел вражеский танк из строя. Заметив, что подбитый им танк, пытается укрыться в прилегающей лесополосе, выдвинулся к нему и закинул в открытый люк командира танка гранату, в результате чего танк был уничтожен.

Противник вновь был отброшен на исходный рубеж. С подходом резервов, враг вновь пошел в атаку. Кулаков, в ходе ведения разведки, средствами БПЛА, обнаружил выдвижение противника и, корректируя огонь артиллерии, нанёс огневое поражение, уничтожив БМП и большое количество живой силы противника. Далее, оценив обстановку, офицер принял решение перейти в контрнаступление и вытеснить противника с занятых им позиций. С подчиненным личным составом, используя рельеф местности, Илья скрытно приблизился к противнику. В ходе доразведки было обнаружено до взвода националистов. Доложив вышестоящему командованию о находящихся силах противника, получил приказ на его уничтожение, Кулаков приступил к корректировке огня артиллерии. В результате длительного огневого воздействия и несения потерь, противник был вынужден отступить, оставив личное имущество, экипировку, а также зенитное орудие польского производства.

Благодаря грамотному командованию, проявленному мужеству и героизму гвардии старшего лейтенанта Ильи Кулакова, а также умелому руководству личным составом, военнослужащие уничтожили 3 танка и до 45 человек пехоты, а также захватили зенитную установку польского производства. За героизм, личное мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, гвардии старший лейтенант Илья Кулаков награжден орденом Мужества».