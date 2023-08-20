Участники движения «Артисты воинам России» поддержали военнослужащих ВС РФ на МВТФ «Армия-2023»

Участники творческого патриотического движения «Артисты воинам России». Фото: предоставлено Дианой Бичаровой

С 14 по 20 августа в выставочном центре «Патриот» проходит международный военно-технический форум «Армия-2023», в рамках которого уже в девятый раз демонстрируются перспективные образцы военной техники и новейшие виды вооружения.

В выставочном центре «Патриот» проходит международный военно-технический форум «Армия-2023». Фото: предоставлено Дианой Бичаровой

В прошлом году событие посетили почти 2 млн человек! В рамках МВТФ «Армия-2023» 18 и 19 августа для посетителей фан-зоны «клуб Полигон» на территории КВЦ «Патриот» выступили участники творческого патриотического движения «Артисты воинам России».

Вячеслав Гришечкин. Фото: предоставлено Дианой Бичаровой

Вячеслав Гришечкин, Костя «Холодный», певица Света Музыка (Светлана Ларионова), Роман Спектр, Владимир Брилев и Лариса Копенкина выступали на кластере Инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Там же были представлены новинки военной техники, среди которых умные роботы «Уран-6» и «Уран-14», которые активно применяются подразделениями инженерных войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Владимир Брилев. Фото: предоставлено Дианой Бичаровой

Ведущими концерта стали лидер и основатель движения «Артисты воинам России» Диана Бичарова и телеведущий канала «Мир» Дмитрий Каратаев. Также для публики играл ансамбль Инженерных войск ВС РФ и пел Православный хор Инженерных войск ВС РФ.

Лариса Копенкина. Фото: предоставлено Дианой Бичаровой

— «Холодный», Спектр, Брилев и Ларионова исполнили известные патриотические песни военных лет и свои авторские песни. А Вячеслав Гришечкин и Лариса Копенкина со сцены делились увлекательными и забавными историями — он рассказывал про съемки сериала «Солдаты» и про утверждение на роль Лаврентия Берии, она — про свою жизнь, а также благодарила ребят за службу и исключительный героизм при исполнении воинского долга в СВО, и дарила всем позитивное настроение, — рассказала KP.RU Диана Бичарова, лидер и основатель движения «Артисты воинам России».

Основатель и идейный вдохновитель движения «Артисты воинам России» Диана Бичарова. Фото: предоставлено Дианой Бичаровой

Напомним, что участники движения «Артисты воинам России» колесят по воинским частям и военным госпиталям, где дают благотворительные концерты в поддержку участников СВО и членов их семей.